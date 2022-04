Netgear estende la linea di access point gestiti

L’accesso a internet a banda larga per le aziende ha superato il limite di velocità del Gigabit al secondo. Le velocità WiFi dei dispositivi end-point sono aumentate man mano che la tecnologia WiFi si è evoluta da una generazione all’altra. Le aziende devono aggiornare la loro infrastruttura WiFi per stare al passo con la domanda dei clienti e con le operazioni aziendali basate sui dati. Il WAX615 fornisce alle PMI e ai fornitori di servizi gestiti una potente soluzione WiFi basata sull’ultima tecnologia WiFi 6 Release 2, che offre il doppio del throughput rispetto al WiFi 6 Release 1, a un prezzo paragonabile al suo immediato predecessore. Il WAX615 è compatibile con tutti gli access point NETGEAR Insight Managed WiFi 5 e WiFi 6, il che lo rende un facile aggiornamento drop-in per le reti Insight esistenti.

Con una velocità massima di 3Gbps, una portata superiore e una facile configurazione, l’access point WAX615 offre roaming senza soluzione di continuità, bilanciamento del carico e accesso multiutente per la migliore esperienza WiFi in ambienti ad alta densità. Il dispositivo include anche un anno di abbonamento Insight gratuito per la configurazione, il monitoraggio e il controllo completamente centralizzati e in tempo reale, senza bisogno di hardware di gestione aggiuntivi. Inoltre, il WAX615 dispone di una porta Ethernet Power-over-Ethernet (PoE) 2.5Gbps per una connettività cablata più veloce e una facile installazione. È idealmente abbinato agli switch PoE NETGEAR GSM4210P, MS510TXPP, MS510TXUP e MS108EUP.

“Il WAX615 è un altro esempio dell’impegno di NETGEAR per l’innovazione e la fornitura di soluzioni WiFi all’avanguardia per i clienti”, ha detto Douglas Cheung, direttore della gestione della linea di prodotti NETGEAR Business Wireless. “Il risultato è il WAX615 che offre un maggiore throughput dei dati, una migliore efficienza della rete e una migliore esperienza per l’utente, il tutto mantenendo la coerenza di gestione tra le generazioni di prodotti e ad un prezzo interessante”.

Sicurezza WiFi 6 di classe business senza precedenti

Le piccole e medie imprese possono ottenere un livello di sicurezza aziendale senza le spese tipicamente associate a questa classe di prodotti. NETGEAR Insight rende semplice configurare e mantenere la sicurezza della rete con caratteristiche che includono:

– WPA3 Enterprise per il massimo livello di sicurezza della connessione WiFi.

– 8 reti wireless separate (SSID) che possono essere utilizzate per amministratori, dipendenti, ospiti e una miriade di dispositivi IoT (telecamere di sorveglianza WiFi, termostati, serrature e sensori per porte, ecc.)

– VLAN individuali per la separazione della rete e corsie dedicate per vari flussi di dati (amministratori, dipendenti, visitatori, HR, Finanza, ecc.)