Netgear presenta il primo sistema di rete WiFi 6E Quad-Band al mondo

Netgear presenta Orbi WiFi 6 , il primo sistema di rete WiFi 6E Quad-Band al mondo. Il top di gamma di casa NETGEAR diventa sempre più potente grazie alla quarta banda a 6GHz e una connessione libera da interferenze per prestazioni sempre più al top. Il brand conferma la leadership WiFi 6 introducendo la nuova generazione dei sistemi Mesh WiFi per la smart home: Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E System ( RBKE960 ).

Orbi WiFi 6 di Netgear supporta Internet Multi-Gigabit per garantire una rete WiFi stabile, veloce senza ostacoli in tutta la casa, anche su diversi dispositivi contemporaneamente. Il nuovo sistema Quad-Band WiFi 6E si basa sul sistema esistente top di gamma Orbi Tri-Band WiFi 6 di NETGEAR (RBK853) aggiungendo una quarta banda per il WiFi 6GHz. Lo spettro WiFi aggiuntivo permette di gestire la velocità WiFi multi-Gigabit in maniera fluida sui nuovi modelli di smartphone e laptop, migliorando le prestazioni anche per i dispositivi che funzionano sulle bande WiFi a 2,4 GHz e 5GHz, con un miglioramento della copertura e una maggiore velocità fino al 30%.