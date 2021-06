Chi ama lo sport e soprattutto il calcio sa quanto sia importante non perdersi nemmeno un minuto della partita. La migliore e più recente tecnologia che permette streaming in contemporanea su più dispositivi è sicuramente il WiFi 6. Il WiFi 6 aggiunto alla potenza in termini di copertura del sistema Mesh Orbi WiFi 6 rappresenta il meglio che oggi si può avere in termini di connessione WiFi.

A livello pratico, questo può significare: vedere in contemporanea la partita di campionato su più dispositivi in modo che ognuno possa seguire la propria squadra, guardare la serie TV oppure fare videochiamate con gli amici, mentre gli altri componenti della famiglia guardano altri contenuti.

Orbi WiFi 6 è stato infatti progettato da Netgear proprio per rispondere ai bisogni attuali di WiFi a casa. Non solo dispositivi smart, impianti di domotica ma anche tutto quello che riguarda il mondo dell’entertainment: piattaforme di streaming di film e serie tv e, dalla prossima stagione, il campionato di calcio.

Orbi WiFi 6 nasce proprio per permettere a tutti di seguire bene e da ovunque le proprie passioni: vedere, ad esempio, gli Europei 2021 in terrazzo o in balcone, grazie all’ampia copertura WiFi, seguire le trasmissioni post partita in totale tranquillità dove si vuole quindi, in poche parole, evitare di dover essere vincolati solo alla TV ma potersi godere lo sport da qualsiasi angolo di casa. Non solo WiFi, grazie alle porte Ethernet, Orbi può essere collegato direttamente alla TV, per tutti coloro che preferiscono utilizzare la connessione via cavo.

Orbi WiFi 6 è facilissimo da installare ed è subito pronto per essere utilizzato. A seconda della copertura desiderata è possibile aggiungere uno o più satelliti al router e quindi usufruire di una connessione WiFi stabile, con un unico nome di rete, in tutta la casa. Sempre dall’app è possibile effettuare lo speed test per controllare le performance del proprio WiFi.

L’aumento delle attività che dipendono sempre più dalla connessione internet è un aspetto che riguarda anche il tema della sicurezza. I numerosi dispositivi connessi, se non adeguatamente protetti, possono infatti rappresentare un pericolo per la privacy. Proprio per offrire un’esperienza WiFi che sia non solo performante ma anche sicura tutti i sistemi Orbi WiFi 6 integrano Armor by Bitdefender: un sistema di sicurezza che proteggere dalle minacce informatiche come virus e malware e da furto di dati. Tutti i dispositivi saranno protetti sia che si trovino all’interno delle mura domestiche sia in mobilità.

I sistemi Netgear Orbi WiFi 6 sono disponibili sullo Store Netgear e presso i rivenditori autorizzati.