Panduit: nuova offerta di cavi per Single Pair Ethernet

Panduit, fornitore di soluzioni per infrastrutture di rete, ha presentato i suoi ultimi cavi Single Pair Ethernet (SPE) per supportare le tecnologie di automazione degli edifici e industriale. I cavi, disponibili a livello globale, sono in grado di supportare i controlli Fieldbus odierni e di consentire la transizione a reti Ethernet in futuro, fornendo un’infrastruttura intelligente per ridurre le complessità installative e semplificare gli aggiornamenti delle applicazioni e dei dispositivi.

Ethernet è la piattaforma di cablaggio strutturato che offre un livello fisico indipendente dal protocollo che può essere convalidato prima dell’installazione dei dispositivi di rete. Per il numero crescente di applicazioni necessarie per l’industria 4.0, l’Internet delle cose (IoT) e gli edifici intelligenti, il cavo in rame a coppia singola (SPE) consente di raggiungere velocità di trasmissione dei dati fino a 40 Gbit/s, con una potenza fino a 52 W su distanze di 100 m e una lunghezza massima del cavo fino a 1000 m.

“L’infrastruttura Ethernet a coppia singola si sta affermando come una valida alternativa per il collegamento dei sistemi all’interno degli edifici intelligenti e dell’automazione industriale”, ha dichiarato Mike Vermeer, Engineering Development Strategist di Panduit. “Mentre i proprietari e i produttori di edifici guardano al futuro, la possibilità di riutilizzare l’infrastruttura per far evolvere le applicazioni analogiche, seriali e di comunicazione legacy esistenti verso una rete Ethernet unificata è entusiasmante e mostra risultati promettenti”.

La trasformazione digitale dei siti industriali richiede architetture che consentano il collegamento in rete di tutti i componenti per rendere disponibili i dati sia a livello locale che centrale per l’analisi, al fine di sbloccare il potenziale delle organizzazioni. Ethernet è la tecnologia che migliora la sicurezza della rete, aumenta la flessibilità e la visibilità dei dispositivi e consente alle imprese di standardizzare le competenze e gli strumenti.

In concomitanza con la presentazione della nuova offerta di cavi, Panduit e Fluke Networks hanno pubblicato un nuovo white paper, Evolving Building, and Industrial Fieldbus to a Unified Ethernet Infrastructure. Questo documento esamina le applicazioni Fieldbus comuni per l’automazione degli edifici e l’automazione industriale e mostra come queste possano passare in futuro a Single Pair Ethernet.