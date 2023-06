S700: il router per implementazioni IoT su vasta scala

Il nuovo S700 di Cradlepoint è un router IoT multiuso progettato per fornire un servizio di sicurezza zero trust ai clienti enterprise. Abbinato a Cradlepoint NetCloud Exchange Secure Connect, l’S700 offre una soluzione di connettività completa e gestita dal cloud per proteggere i dispositivi IoT. Oggi, infatti, la superficie di attacco è in continua espansione, mentre i criminali informatici prendono sempre più di mira i dispositivi connessi. Si stima che nel 2023 ci siano 41,76 miliardi di dispositivi IoT a livello globale. Poiché si prevede che questi dispositivi cresceranno del 18% ogni anno, le soluzioni IoT continueranno a guidare questa crescita nonostante non siano attrezzate per utilizzare i moderni metodi di sicurezza. La superficie di attacco continua infatti a crescere e i cybercriminali diventano sempre più abili, mentre molte aziende non sono ancora preparate ad affrontare le esigenze di sicurezza in ambito IoT. Affinché i team IT possano gestire efficacemente le reti IoT distribuite, le aziende devono adottare un efficace approccio Zero Trust alla sicurezza, che semplifichi configurazione e manutenzione delle soluzioni IoT, consentendo al contempo l’adozione di policy avanzate e granulari nella gestione degli accessi ai dispositivi da parte di terzi.

Il router S700 e NetCloud Exchange di Cradlepoint offrono una soluzione Zero Trust progettata per l’IoT, che elimina le complessità di implementazione ed è l’ideale per le aziende con team IT di ridotte dimensioni.

I vantaggi principali del router S700 includono:

· Zero Trust “Connect and Go”: qualsiasi dispositivo IoT collegato al router è immediatamente oscurato alle scansioni pubbliche. Le policy di accesso sono facilmente definibili, in modo che i dispositivi IoT comunichino solo con le risorse autorizzate sulla base del privilegio minimo.

· Creazione efficiente della WAN: grazie a un sistema di gestione basato su cloud e gestito con pochi clic, l’S700 elimina complessità di deployment e di gestione, creando tunnel crittografati zero trust su collegamenti cellulari e cablati.

· Router piccolo e sicuro: anche se collegati a un router di piccole dimensioni, i dispositivi IoT hanno accesso a servizi di sicurezza completi, compreso lo zero trust. L’S700 semplifica la gestione, trasferendo i processi di sicurezza su un gateway di servizi, che implementa le policy di sicurezza, gestisce gli aggiornamenti del router (comprese le patch di sicurezza) e orchestra i processi.

· Protezione dall’accesso di terze parti: oltre il 60% delle WAN serve clienti e fornitori esterni, quindi la protezione dell’accesso di terzi alle apparecchiature IoT ha molte implicazioni. Con la soluzione Cradlepoint, è possibile aggiungere policy granulari al gateway dei servizi zero trust, consentendo l’accesso di terzi a tutto o a parte del sistema di gestione di un dispositivo IoT collegato al router Cradlepoint.

“Con una rete sempre più estesa e minacce informatiche sempre più sofisticate, è evidente che le reti IoT dovranno essere ridisegnate”, ha dichiarato Chantal Polsonetti, Vice President, Industry Analyst di ARC Advisory Group. “Trasferendo la sicurezza dal perimetro a un’architettura distribuita Zero Trust, Cradlepoint offre ai dispositivi IoT l’accesso a una serie di servizi di sicurezza che non sono disponibili sui tradizionali router IoT”.

Come router IoT multiuso progettato per le aziende, l’S700 connette dispositivi industriali, smart city, IoT e dispositivi mobili, tramite collegamenti cellulari, Wi-Fi e cablati. Offrendo un’ampia gamma di opzioni di connettività tramite LTE, due porte Gigabit Ethernet per le connessioni cablate e opzioni Wi-Fi 6 a doppia banda, l’S700 aggiunge anche funzionalità avanzate, come GNSS/GPS attivo per il tracciamento degli asset, pin GPIO per il controllo e il monitoraggio dei sensori esterni.

“I team IT hanno maggiori responsabilità e meno tempo a disposizione, anche se le aziende hanno sempre più dispositivi connessi”, ha dichiarato Donna Johnson, Senior Vice President of Marketing di Cradlepoint. “L’anno scorso abbiamo lanciato NetCloud Exchange, estensione di sicurezza avanzata e SD-WAN di Cradlepoint NetCloud, per facilitare la gestione delle minacce alla sicurezza da parte dei team IT. Con le sue funzionalità zero trust, l’S700 dimostra il nostro impegno verso il 5G e i servizi security-first per supportare la trasformazione della WAN aziendale su vasta scala.”

Cradlepoint S700 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 12 luglio.