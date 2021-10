Alla stampa ci pensa PRISMAprepare Go

È destinata alle aziende di stampa di piccole dimensioni la nuova PRISMAprepare Go, applicazione per la preparazione e l’invio dei lavori basata su cloud annunciata da Canon.

Forte del successo riscosso dalla gamma di software Canon per la gestione dei flussi di lavoro di stampa – denominata PRISMA, Canon presenta ora uno strumento sicuro per la preparazione dei documenti e l’invio dei progetti di stampa, destinato ai piccoli fornitori di servizi commerciali (PSP) e produttori in-house.

Questa nuova soluzione per la gestione dei flussi di lavoro, dal costo contenuto e basata su cloud, è proposta come software-as-a-service (SaaS) per consentire ai clienti di accedere al servizio ovunque si trovino: basta disporre di un accesso internet e di un browser web.

PRISMAprepare GO velocizza il processo di acquisizione dei lavori del cliente, consentendo di controllare rapidamente che siano pronti per la stampa e di eseguire le principali verifiche di preflight al fine di evidenziare la presenza di errori o la mancanza di formato pagina, formattazione, font e risoluzione delle immagini. Ciò contribuisce a ridurre i costosi errori di stampa e risparmiare tempo prezioso.

PRISMAprepare GO: automazione accessibile a tutti

Non è richiesta alcuna competenza IT o formazione specifica per configurare, gestire e provvedere alla manutenzione di PRISMAprepare GO. Gli utenti possono essere perfettamente operativi in pochi minuti grazie a un servizio intuitivo e di facile utilizzo. L’applicazione supporta le stampanti di produzione Canon gestite dai controller PRISMAsync, Fiery o Canon PDL, oltre alle stampanti con protocollo JDF di terzi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pierluigi Fioretti, Sales Director Document Solutions di Canon Italia: «Per le piccole aziende di stampa, gestire un numero crescente di lavori a basse tirature rispettando scadenze stringenti e cercando, al tempo stesso, di attrarre e fidelizzare i clienti senza compromettere la propria redditività è una sfida quotidiana. PRISMAprepare Go è il nostro primo prodotto SaaS per la gestione dei flussi di lavoro, pensato per consentire a qualsiasi azienda di automatizzare, in modo facile ed economico, l’invio, l’elaborazione e la produzione dei lavori, senza investire in complessi software on-premise o competenze IT. E per gli stampatori in-house, PRISMAprepare Go offre un nuovo livello di automazione e professionalità e consente di offrire un valore aggiunto ai clienti interni attraverso lo sviluppo di nuovi servizi. A fronte di un piccolo abbonamento mensile e senza alcun costo iniziale, i piccoli PSP commerciali e in-house possono ora compiere un passo avanti verso la semplificazione dei processi, il miglioramento del servizio offerto ai clienti e l’eliminazione degli errori e degli sprechi. Possono, inoltre, concentrare le loro risorse sulla creazione di relazioni con i clienti al fine di promuovere la crescita del business. L’automazione è diventata accessibile a tutti».

I clienti accedono a PRISMAprepare Go attraverso PRISMA Home, il nuovo portale alla base di tutte le soluzioni cloud e gli strumenti PRISMA. Eseguito sulla piattaforma Microsoft Azure dotata di efficaci funzioni di sicurezza, PRISMA Home offre un accesso affidabile e sicuro al servizio e a PRISMA Cloud Storage, dove gli utenti possono archiviare i dati e i file dei loro clienti. I PSP possono anche visualizzare gli abbonamenti, contattare Canon e gestire i loro clienti interni.

Facile invio dei lavori online

PRISMAprepare Go include un portale, cui i PSP possono apporre il proprio brand, utilizzabile dai clienti per inviare rapidamente i lavori online. La configurazione è semplice: i PSP possono personalizzare e brandizzare l’interfaccia utilizzata dai loro clienti per l’inserimento dei lavori e configurare rapidamente l’account dell’amministratore e dell’operatore interno oltre agli account dei singoli clienti.

Per gli acquirenti dei servizi di stampa, o i clienti interni nel caso dei centri stampa in-house, una funzione drag-and-drop agevola l’invio di uno o più file PDF e di istruzioni aggiuntive, prima che vengano accettati per la produzione. Il portale consente anche di monitorare lo stato dei lavori online, così da porre fine alle laboriose comunicazioni telefoniche e via e-mail, risparmiando così tempo da poter dedicare ad altre attività di maggior valore per il business.

Il PSP potrà visualizzare immediatamente i lavori in arrivo, velocizzando la comunicazione e tagliando i costi, spesso nascosti, degli interventi di correzione dei file difettosi, mentre l’acquirente apprezzerà la possibilità di inviare i lavori online, incoraggiando i lavori ripetitivi e la fidelizzazione.

PRISMAprepare Go sarà distribuito direttamente da Canon o dai partner di canale accreditati a partire da metà ottobre.

L’abbonamento mensile all-inclusive comprende 10 GB di spazio di archiviazione e aggiornamenti continui delle funzionalità.