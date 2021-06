Uania, azienda innovativa nel campo dell’Information Technology e TLC con sede a Monopoli, annuncia di aver integrato la propria offerta con due nuove servizi, UaniaConnect e Uania Instant Activation, che rispondono alle esigenze di connettività delle aziende. Con il mese di giugno viene inoltre introdotto un nuovo modello commerciale, per rispondere in maniera ancora più determinante alle esigenze dei partner e dei clienti.

UaniaConnect: SD-WAN Plug&Play, connettività tra sedi aziendali periferiche

UaniaConnect utilizza la tecnologia core di aggregazione di banda dei dispositivi UaniaBox installati nelle sedi periferiche per permettere l’accesso alle risorse aziendali presenti nella sede centrale, in cloud oppure distribuite nelle sedi periferiche stesse. Accedere ad applicazioni, email server e database da remoto diventa, grazie a questa nuova soluzione, semplice e intuitivo. Il servizio multisede UaniaConnect sfrutta i dispositivi UaniaBox installati nelle singole sedi per consentire la loro interconnessione: è così possibile raggiungere le box presenti in ciascun ufficio, realizzando una vera e propria intranet aziendale, implementando in maniera accessibile e Plug&Play una tecnologia che sino ad oggi era disponibile solo con soluzioni MPLS (Multiprotocol Label Switching) o SD-WAN.

La tecnologia SD-WAN permette di gestire la condivisione di applicazioni e dati in aziende distribuite sul territorio utilizzando le connettività esistenti per lavorare da qualsiasi luogo, accedendo alle risorse dell’azienda e controllare in sicurezza le attività svolte dagli utenti nella rete.

La soluzione Uania si distingue per la sua semplicità d’installazione e utilizzo e per un pricing competitivo. Il servizio può essere attivato in qualsiasi momento, anche su box già installati, in due modalità differenti: UaniaConnect Top e UaniaConnect Lite. Il primo permette la raggiungibilità di ogni sede da qualsiasi altro ufficio, mentre il secondo – di uso più comune – abilita la connessione tra servizi presenti in una sede principale e gli altri uffici periferici. Entrambi possono essere utili per tutte quelle aziende che hanno varie sedi dislocate sul territorio, come ad esempio gli studi commerciali o le realtà che lavorano mediante una sede amministrativa e un polo produttivo.

Uania Instant Activation: UaniaCloud attivabile in autonomia

UaniaCloud è il servizio localizzato presso il data center Uania che lavora in sinergia con i dispositivi hardware UaniaBox installati presso i clienti per ottenere il beneficio dell’aggregazione di banda: Uania Instant Activation è il nuovo servizio che permetterà a ogni cliente con un account abilitato su UaniaDesk – ovvero la piattaforma web che consente ai business partner, reseller o utenti finali di Uania – di gestire in autonomia i propri dispositivi UaniaBox, attivando autonomamente il UaniaCloud di ogni nuovo dispositivo. Questa nuova feature di UaniaDesk consentirà poi a tutti i clienti Uania di attivare, riavviare o fermare l’esecuzione di tutti gli UaniaCloud associati al proprio parco UaniaBox, garantendo a ciascun partner e dealer maggiore autonomia e controllo sulle soluzioni installate.

“Con le novità introdotte intendiamo offrire ai nostri business partner un prodotto ancora più flessibile e adeguato alle esigenze dei loro clienti. Introducendo UaniaConnect e Uania Instant Activation vogliamo agevolare ulteriormente la connettività, consentendo di creare una vera e propria intranet aziendale e semplificando la gestione dei dispositivi UaniaBox. Per soddisfare al meglio le esigenze di clienti e dealer, abbiamo inoltre affiancato ai nuovi servizi una formula commerciale completamente rinnovata, il cui elemento distintivo è la flessibilità” afferma Christian Guiati, AD & Business Developer di Uania.