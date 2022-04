Wi-Fi 6: TP-Link amplia l’offerta per gli ISP

TP-Link ha ampliato la propria gamma di prodotti dedicati ai service provider (ISP) con nuovi modelli di modem/router e un’unità Mesh dalle elevate prestazioni. Tutti i prodotti TP-Link del segmento professionale ISP coniugano la qualità delle soluzioni con la semplicità di configurazione e le funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo remoto, per la massima soddisfazione del cliente finale.

I dispositivi rientrano nel paradigma Agile Solution, la piattaforma dell’azienda che abilita la gestione remota e smart delle reti Wi-Fi e dei singoli dispositivi. Grazie alla centralizzazione gestionale, alle funzionalità avanzate e al forte ricorso all’automazione, Agile Solution permette agli ISP di fornire un servizio migliore ai clienti e di ridurre i costi dei servizi post-vendita.

Il modem-router Wi-Fi AX1800 VX230v coniuga un’estetica discreta e moderna con performance di ultima generazione. Può essere installato in qualsiasi ambiente e integra un modem EVDSL capace di velocità connessione a Internet fino a 300 Mbps e supporto VoIP. Tratto distintivo dell’intera gamma è inoltre lo standard Wi-Fi 6, con tutti i suoi benefici in termini di prestazioni, stabilità e gestione di svariati dispositivi domestici connessi. Non manca la compatibilità con la tecnologia Easy Mesh, che permette all’utente finale di implementare una rete con stabilità e performance senza compromessi, indipendentemente dalla sua estensione.

Nuovo membro della gamma è anche il router EX230v , identico al precedente per quanto concerne l’aspetto estetico e le caratteristiche tecniche, fatta salva l’assenza della sezione modem. Wi-Fi 6 e Easy Mesh sono i componenti tecnici di spicco, cui si somma la presenza di una porta FXS per abilitare la telefonia VoIP.

Terza novità è HX220 , il sistema Mesh ad alte prestazioni che completa l’offerta e opera in sinergia con gli altri prodotti della gamma per garantire una copertura wireless ottimale e scalabile anche su ambienti molto ampi. Il prodotto offre 3 porte Gigabit LAN per connessioni cablate e integra sia Easy Mesh che la tecnologia Wi-Fi 6 Dual Band AX1800 (1201 Mbps su 5 GHz + 574 Mbps su 2.4 GHz), a garanzia di prestazioni più che adeguate in qualsiasi condizione di utilizzo. Infine, ma non per importanza, la dotazione di funzionalità di sicurezza, che comprende la crittografia WPA3, il Multi-SSID e il Parental Control.

I nuovi modelli vanno ad affiancarsi ad una gamma prodotti consolidata di cui fanno parte ad esempio il modem router best seller Archer VR1210v ed il router gigabit EC230-G1, e sono solo le prime di una lunga serie di novità che verranno introdotte dall’azienda in ambito ISP. Sono infatti in arrivo anche nuove soluzioni con tecnologia GPON che mirano a rispondere in maniera ancora più efficace alle nuove esigenze del mercato.