Zyxel: in arrivo la nuova serie GS1915

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate su cloud, ha lanciato il suo Switch a 8 porte PoE e non PoE della serie GS1915, compatto e conveniente. Quest’ultima aggiunta all’universo Nebula è un’introduzione altamente accessibile alla rete gestita dal cloud, ideale per le piccole imprese, in grado di garantire tutti i vantaggi di una migliore connettività di rete, sicurezza e gestione multidispositivo senza soluzione di continuità in pochi minuti tramite l’app mobile Nebula.

La facile implementazione e la praticità d’uso di GS1915 la rendono ideale per le piccole imprese e gli utenti domestici, che cercano di migliorare le proprie prestazioni di rete senza la necessità di avere un team IT dedicato.

Reti veloci, facili da gestire

Startup, piccole imprese e utenti privati possono trarre vantaggio dall’ultima aggiunta alle soluzioni ‘Just Connect’ di Zyxel Network. GS1915, sviluppata tenendo ben presente il cliente, è l’ultima aggiunta dell’universo Nebula: include un processo di installazione semplice e rapido e vanta una grande facilità d’uso tramite l’utilizzo dell’applicazione mobile Nebula. Grazie all’app, gli utenti possono installare nuovi dispositivi sulla piattaforma, gestire la panoramica dello stato della rete, controllarla da remoto e bloccare i client non autorizzati, ovunque e in qualsiasi momento.

La serie GS1915 presenta un’opzione a basso costo molto vantaggiosa per gli utenti, compatibile con l’intera gamma di prodotti ad alte prestazioni supportati da Nebula. Gli utenti possono godere di un’esperienza di rete unificata e diretta, accedendo a informazioni di rete in tempo reale, gestendo centralmente e da remoto i loro switch, access point wireless, firewall di sicurezza e router mobili 5G/LTE.

Rendiamo più semplice il tuo lavoro di tutti i giorni

Crowley Wu, VP della Networking Business Unit di Zyxel, ha dichiarato: “Connessioni veloci, stabili e sicure non dovrebbero essere solo il lusso delle grandi imprese con grandi budget e team IT dedicati. L’espansione del nostro portfolio di switch e Nebula è un segno del nostro impegno verso le piccole imprese e i professionisti, che permetterà a questi lo scaling delle loro reti e la transizione al cloud quando sono pronti, senza necessità di sostituire l’hardware. Eliminando questi stress e rendendo la connettività di rete più semplice, i nostri utenti possono dedicare più tempo a concentrarsi su ciò di cui hanno bisogno e che sanno fare meglio: gestire il loro business”

Il nuovo modello PoE GS1915-8EP è dotato di 8 porte PoE+ e supporta un budget di potenza di 60W, ideale per impostare più AP e telecamere all’interno di case e piccole imprese. Con la Nebula App, è facile gestire o resettare una telecamera anormale spegnendola, anche quando si è lontani.

Gli indicatori LED intuitivi sui pannelli frontali degli switch della serie GS1915 rendono facile per gli utenti controllare immediatamente lo stato dello switch. Progettati senza ventola, gli interruttori funzionano silenziosamente, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro senza generare rumori fastidiosi.

Zyxel Networks ha anche annunciato il lancio di uno switch in fibra 10G, XS1930-12F. Quest’ultima aggiunta al portfolio di switch e Nebula offre ai clienti ancora più flessibilità nei loro piani di scaling, transizioni cloud e navigazione nel mondo del lavoro ibrido.