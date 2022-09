Zyxel mette Nebula a disposizione di PMI, scuole e privati

Zyxel Networks ha annunciato il lancio di nuovi prodotti della serie Access Point WiFi 6 e GS1915. Gli ultimi prodotti Zyxel forniscono soluzioni di rete avanzate, consentendo alle PMI, alle scuole e agli utenti privati di “collegarsi” a Nebula, il portale di gestione remota basato su cloud.

Per aiutare le PMI a ridurre i costi aziendali, Zyxel ha lanciato l’ultima novità della serie GS1915 compatibile con Nebula. Il nuovissimo Smart Managed Switch compatto a 24 porte gigabit è la soluzione di switch ibrido più conveniente per il mercato della PMI. Supporta fino a 30 watt di potenza per porta ed è ideale per le configurazioni che richiedono AP e telecamere aggiuntive.

Il modello è dotato di una modalità di consumo PoE predefinita che eroga l’esatta potenza richiesta dai dispositivi in rete e riserva il resto per ottimizzare il budget energetico. Consente quindi allo switch di alimentare un maggior numero di dispositivi, garantendo in definitiva un migliore ritorno sull’investimento per le aziende.

Affrontare le reti ad alta densità

NWA220AX-6E, l’ultimo nato della serie di Access Point WiFi 6 di Zyxel, offre connessioni ultra-veloci e a bassa latenza grazie alla tecnologia WiFi 6E di nuova generazione.

Grazie ad una capacità 2,5 volte superiore e alla velocità fino a 5,4 Gbps, aiuta a ridurre la congestione di rete negli ambienti ad alta densità e diventa la soluzione perfetta per uffici, scuole e centri commerciali che desiderano migliorare la user experience degli utenti.

L’NWA220AX-6E è perfetto anche per i privati che utilizzano le nuove tecnologie di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale. Grazie alle prestazioni WiFi ad alta densità, la connessione è infatti ultra-veloce e senza latenza.

Facilmente gestibile con NebulaFlex

Le ultime novità del portafoglio Nebula di Zyxel utilizzano la tecnologia NebulaFlex, che offre agli utenti una maggiore flessibilità per passare facilmente dalla modalità di gestione standalone alla piattaforma cloud Nebula, disponibile senza licenza.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Kevin Drinkall, Director of Marketing and GTM Strategy for EMEA: «Nebula è la soluzione di gestione di rete basata sul cloud più completa per le PMI. Noi di Zyxel siamo costantemente impegnati a innovare e arricchire il portafoglio prodotti Nebula per essere sempre un passo avanti. Siamo lieti di mettere a disposizione delle PMI, delle scuole e degli utenti privati nuove soluzioni di rete efficienti ed economicamente accessibili per soddisfare le esigenze quotidiane di tutte le realtà».