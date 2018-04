Acronis: nuovo Partner Program semplificato per distributori e rivenditori

E’ pensato per offrire il massimo del valore al canale tramite uno schema di incentivi semplificato e studiato per aumentare la redditività per i partner

Acronis, specialista nella protezione e archiviazione dati su cloud ibrido, lancia un nuovo Partner Program sviluppato per rivenditori e distributori, che punta ad aumentare la redditività e a favorire un maggiore coinvolgimento con Acronis.

Il Partner Program Acronis è stato creato per supportare i rivenditori e i distributori che commercializzano la gamma di prodotti Acronis ai clienti. Il nuovo programma premia i partner con percentuali più elevate di registrazione delle transazioni per favorire la tutela delle transazioni e la realizzazione dei migliori margini sul mercato, oltre che con sconti per accelerare le vendite e aumentare la quota di mercato di Acronis. Il programma offre inoltre fondi per lo sviluppo del marketing (MDF) ai partner che si impegnano a crescere insieme ad Acronis, e fornisce licenze gratuite a tutti i partner affinché siano i primi a utilizzare la tecnologia Acronis. Fra gli altri vantaggi del programma, l'inclusione nello strumento di ricerca dei partner, promozioni esclusive per il canale, formazione tecnica e alle vendite gratuita e assistenza telefonica/tramite chat.

Il Partner Program Acronis prevede tre livelli (Authorized, Gold e Platinum) per differenziare i partner e premiarne i risultati di vendita e la collaborazione commerciale.

"Acronis ha prodotti leader sul mercato che facilitano il raggiungimento degli obiettivi di privacy e protezione dei dati per aziende grandi e piccole – ha dichiarato Pat Hurley, General Manager Americhe per Acronis -. Il nostro Partner Program offre ai rivenditori e ai distributori che sono il motore del nostro business un sistema all'avanguardia con una procedura semplice da usare per aumentare margini e profitti. In passato erano previsti vari incentivi – margini, sconti, registrazione delle transazioni e acceleratori – a seconda dei prodotti. Ora abbiamo semplificato tutto: margini e sconti chiari basati sul livello del partner nel programma".