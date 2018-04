Al via l’edizione 2018 del Fujitsu World Tour

Appuntamento a Milano il prossimo 8 maggio per la tappa italiana del roadshow che, quest’anno, avrà come tema: “Co-Creation for Success”

Per dimostrare come la combinazione e la connessione delle giuste partnership e competenze tecnologiche sia la chiave per la trasformazione digitale, l’edizione 2018 del Fujitsu World Tour avrà come tema: “Co-Creation for Success”.

Il Tour pronto a partire per portare all’attenzione delle aziende di oltre 20 Paesi nel mondo le ultime tecnologie e le case history più innovative sulle quali Fujitsu sta lavorando, arriverà a Milano il prossimo 8 maggio.

Nella Capitale italiana del business, presso l’NH Milano Congress Center di Assago, clienti e partner di Fujitsu avranno l’occasione di ricevere informazioni sulle più recenti novità che riguardano la società, in particolare in ambito AI, Cybersecurity, IoT e Quantum Computing.

L’ospite di quest’anno sarà Yoshikuni Takashige, Vice President of Marketing Strategy and Vision di Fujitsu, che descriverà come la società sta supportando le organizzazioni nel fornire un valore nuovo e tangibile al loro business.

Sebbene le opportunità e le tecnologie per creare valore siano oggi alla portata di aziende di qualsiasi dimensione e settore, molte di esse faticano ancora a concretizzare le potenzialità della trasformazione digitale. La risposta, secondo Fujitsu, è la capacità di creare la combinazione tra le giuste partnership e la tecnologia: la Co-creation.

Da segnalare anche l’intervento di Gilberto “Gillo” Nobili, Operation Manager e membro del Sailing Team di Luna Rossa e di Massimiliano Ferrini, Head of Product Business di Fujitsu Italia, che illustrerà il valore della tecnologia in una squadra come quella di Luna Rossa.

Al Fujitsu World Tour 2018 sarà protagonista l’intero portafoglio tecnologico di Fujitsu e verranno trattate tutte le più attuali tematiche di innovazione: dall’intelligenza artificiale, presentata con simpatiche demo, come un barista-robot in grado di scegliere e preparare il cocktail più appropriato per ogni cliente sfruttando le capacità di riconoscimento facciale, fino alla presentazione di Digital Annealer, una combinazione innovativa di informatica classica e informatica quantistica.

I principali settori verticali – Manufacturing, Retail e Finance – troveranno spazio invece nell’area espositiva, sempre in un’ottica di trasformazione digitale.

L’agenda completa dell’evento è disponibile QUI.