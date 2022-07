Boomi annuncia i vincitori degli EMEA Partner Summit Award 2022

Boomi, specialista nella connettività intelligente e nell’automazione, ha annunciato i vincitori degli EMEA Partner Summit Award 2022, che sono stati premiati ufficialmente nel corso del recente EMEA Partner Summit di Boomi ad Amsterdam. L’evento ha riunito più di 300 partecipanti tra i partner Boomi di tutta la Regione EMEA per fare network, comprendere e condividere le best practice. È stata anche l’occasione per Boomi per dare un riconoscimento ai suoi partner per il loro impegno innovativo.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Derek Thompson, Vice President of Business Development, EMEA di Boomi: «I nostri partner sono consulenti di fiducia e strategici, leader nell’IT e nella trasformazione digitale e innovatori nell’infrastruttura cloud. Risolvono i problemi e implementano in modo proattivo la tecnologia di Boomi giorno dopo giorno. Siamo onorati di riconoscere il lavoro che hanno svolto nel corso dell’anno».

Come aggiunto da Jason Newman, Partner, Integration Services, Deloitte UK: «Poiché le organizzazioni devono affrontare sfide significative per trasformare il proprio business e raggiungere gli obiettivi strategici e operativi, l’integrazione è in cima all’agenda dei CIO e dei CDO. Siamo molto orgogliosi del lavoro che svolgiamo per fornire costantemente soluzioni innovative per risolvere le complesse sfide aziendali dei nostri clienti. Questo premio è una forte testimonianza delle persone altamente qualificate e di talento che abbiamo nel team di Deloitte Integration Services e della forte partnership con Boomi».

I vincitori di quest’anno degli EMEA Partner Summit Award includono:

Innovative Project of the Year

Global Systems Integrator (GSI): Accenture

Accenture Systems Integrator (SI): IntegrationWorks GmbH

Solution Partner of the Year

Global Systems Integrator (GSI): Deloitte

Deloitte Systems Integrator (SI): Cegeka

Individual Contributor Award: Mukesh Gehlot, CEO, NeosAlpha

Highly Commended: Isto Kaitosaari, CTO, Integrations Group Guillaume Rozier, Associate Partner, Fekra



Sales and Marketing Campaign of the Year: Gambit

Services Partner Of The Year: Viseo

Highly Commended: B-Flow Onepoint Consulting



Emerging Markets Partner of the Year: Xitricon

Rising Star: Syscons

Gli ingredienti del successo di Boomi

Boomi ha recentemente ampliato il proprio Partner Resource Center, che fornisce contenuti interessanti e opportunità per i partner di promuovere ulteriormente il loro brand e la loro value proposition agli utenti finali attraverso il Partner Finder. Inoltre, Boomi ha semplificato i requisiti del programma e il modo in cui i partner operano, fornendo un chiaro percorso di onboarding e semplificando la formazione per gli accreditamenti e le certificazioni.

Boomi è stata posizionata come leader nel Magic Quadrant di Gartner per l’Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) (EiPaaS) per otto anni consecutivi.

Come azienda leader nel software as a service (SaaS) con oltre 20.000 clienti, Boomi vanta una crescente comunità di utenti di oltre 100.000 membri, una rete mondiale di oltre 800 partner e uno dei più grandi gruppi di global system integrator (GSI) nell’iPaaS, che include Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake, oltre ai tre maggiori fornitori di cloud, Amazon Web Services, Google e Microsoft, tra gli altri.

L’azienda ha recentemente ricevuto il Gold Globee Award nella categoria Platform as a Service (PaaS) e ha ottenuto un prestigioso punteggio di 5 stelle nella CRN Partner Program Guide, un elenco dei programmi partner più importanti dei vendor di tecnologia leader del settore che forniscono prodotti innovativi e servizi flessibili attraverso il canale IT. La piattaforma cloud-native e low-code di Boomi aiuta le aziende di tutti i settori a connettere le applicazioni di dati, a semplificare i flussi di lavoro e a offrire esperienze più integrate ai clienti.