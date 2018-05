Partner in viaggio contenti con il SolutionsPLUSMORE di NEC

Il nuovo programma di incentivi online per i partner di NEC prevede cuffie per l’eliminazione del rumore fino a lussuose valigie in pelle

NEC Display Solutions Europe ha lanciato la sua ultima promozione all’interno del programma di incentivi per i suoi partner di canale denominato SolutionsPLUSMORE.

Dal 30 aprile 2018 i rivenditori che partecipano al programma possono vincere una gamma di premi pensati per i viaggiatori esigenti. Gli incentivi di questa stagione arrivano giusto in tempo per le vacanze estive, con premi che comprendono zaini per laptop Moshi, cuffie per l’eliminazione del rumore JBL, fino alle valigie di lusso Maxwell Scott.

SolutionsPLUSMORE è un programma di incentivi online rivolto ai partner di canale, che prevede la vincita di premi basati sul raggiungimento di target predefiniti. Il programma, lanciato nel corso dell’estate 2017, si aggiunge al consolidato programma di canale SolutionsPLUS.

Ogni stagione di incentivi è caratterizzata da un tema: nelle scorse edizioni ci sono stati premi legati alla salute ed al fitness, o al comfort della postazione di lavoro, con in palio complementi di arredo per l’ufficio high-end.

Il programma di incentivi si rivolge ai nuovi e ai vecchi partner di canale NEC registrati su SolutionsPLUS.

Come aderire alla promozione

I partner si registrano attraverso il portale dedicato on-line, potendo così esaminare i diversi livelli di target e i premi corrispondenti, potendo così rivedere il proprio stato di ricavi e controllare quanto si sono avvicinati al premio che si sono prefissati di raggiungere.