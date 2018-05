Scansione in formato A3 in 2,48 secondi con Plustek

Plustek OpticPro A360 Plus è la soluzione ideale per coloro che hanno spesso la necessità di scansionare documenti in formato A3

Plustek ha annunciato il nuovo OpticPro A360 Plus, una soluzione in grado di offrire una qualità di digitalizzazione di livello professionale ed eccezionali doti di velocità: la scansione di un A3 a colori a 300 DPI, infatti, viene eseguita in soli 2,48 secondi.

A seguito del successo riscosso dall’OpticPro A320L, lo specialista nelle soluzioni di imaging e per la videosorveglianza intende semplificare e velocizzare il lavoro di chi ha la necessità di effettuare frequentemente scansioni a elevata qualità di documenti in formato A3.

Dotato di sette pratici pulsanti one-touch, con cui è possibile avviare in modo automatico le operazioni di routine, OpticPro A360 Plus è sicuramente la soluzione ideale per coloro che hanno spesso la necessità di scansionare documenti in formato A3. La nuova proposta firmata Plustek, infatti, è in grado di svolgere questo compito con estrema rapidità, garantendo al contempo eccellenti risultati dal punto di vista qualitativo.

Completo di una completa suite di software per la gestione delle immagini e dei documenti, che comprende Abbyy FineReader, il nuovo OpticPro A360 Plus consente di effettuare la scansione salvandola in formato PDF, assicura il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e permette la condivisione dei file in rete in modo semplice e immediato.

La qualità di scansione e l'elevata velocità rendono questo scanner ideale per gli studi grafici, le case editrici, le biblioteche, le scuole, i piccoli uffici, i contesti home-office (SOHO) e, più in generale, per tutti coloro che effettuano scansioni di grande formato con una certa regolarità, quindi, anche enti pubblici, biblioteche, studi tecnici, legali e medici.