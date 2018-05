Philips presenta due nuovi monitor Full HD

Due nuovi display da 21,5” e da da 23,6” offrono un’esperienza visiva fluida e una produttività ecocompatibile per ogni tipo di business

MMD ha annunciato un nuovo monitor Philips Full HD da 21,5'' completamente equipaggiato di una serie di funzionalità pensate per i professionisti. Con una gamma di tecnologie e opzioni avanzate, il nuovo Philips 221B8 garantisce colori brillanti e dettagli nitidi per aumentare la produttività dell'utente durante l'intera giornata lavorativa. E quando è necessaria un'area di visualizzazione più ampia, il monitor Philips 243S5 combina un efficiente display Full HD da 23,6" con funzionalità eco-compatibili.

Il posto di lavoro perfetto inizia da qui

Il nuovo monitor Philips 221B8 include alcune delle funzioni più innovative e maggiormente apprezzate, fondamentali per un ambiente di lavoro produttivo. Si parte, ad esempio, dall'esclusiva tecnologia SmartImage, che analizza continuamente i contenuti visualizzati sullo schermo per ottimizzarne le prestazioni. A seconda dell'attività da svolgere, l'utente può scegliere tra diverse modalità – ufficio, foto, film, giochi e altro – e lasciare che SmartImage metta a punto il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza per fornire l'immagine migliore per l'applicazione in uso. Inoltre, è disponibile una modalità ‘economy’ appositamente progettata per ridurre il consumo energetico e garantire la corretta visualizzazione delle applicazioni quotidiane per ufficio.

Il pannello TFT-LCD da 21,5" include anche un sistema di retroilluminazione W-LED flicker-free per regolare la luminosità e ridurre l'affaticamento degli occhi, mentre per immagini più naturali e realistiche la tecnologia SmartContrast regola automaticamente i colori e controlla l'intensità della retroilluminazione, aumentando il contrasto per tonalità più ricche e scure in video, giochi, foto e immagini. Inoltre, per la salvaguardia della vista a lungo termine, la modalità Philips LowBlue riduce anche i raggi luminosi blu a onde corte prodotti dai display a LED, prevenendo potenziali danni alla vista nel tempo.

Philips 221B8, focalizzato sull'ergonomia, non sarebbe un prodotto completo senza ulteriori caratteristiche importanti l'esperienza di lettura simile alla carta, con la modalità EasyRead e la flessibilità consentita da SmartErgoBase, uno speciale supporto per monitor che rende più facile regolare l'altezza, la rotazione, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display in base alle preferenze e alle necessità individuali.

Quando l'efficienza incontra l'affidabilità

Oggi è stato presentato anche il Philips 243S5, un display entry-level dal design solido che offre una qualità dell'immagine superiore grazie ai colori brillanti del pannello TFT-LCD privo di mercurio e alla tecnologia SmartContrast. Completo di tutto il necessario per essere immediatamente produttivi, il monitor 243S5 presenta un design compatto per risparmiare spazio, fornendo nel contempo una grande esperienza di visione nel pannello Full HD da 23,6"; la sua opzione di montaggio VESA la rende una soluzione ideale in ogni ambiente in cui lo spazio desktop è minimo.

Connessi al mondo che ci circonda

Supportare diverse opzioni di connettività è un must in qualsiasi ambiente di lavoro digitale. Per questo motivo, entrambi questi nuovi monitor sono dotati di una gamma completa di opzioni digitali e analogiche come le porte DVI-D, HDMI e VGA, con la 221B8 che include anche la tecnologia DisplayPort 1.2, che consente l’affiancamento di più display. Sono inoltre disponibili un connettore per cuffie di facile accesso e due altoparlanti stereo integrati da 2W di alta qualità, particolarmente adatti per applicazioni multimediali, di collaboration e comunicazione.

Un ricco set di funzioni per ogni esigenza

Riconoscendo che ogni postazione di lavoro è unica, Philips offre una gamma completa di monitor professionali progettati da zero per soddisfare le esigenze di produttività, ergonomia e conformità delle organizzazioni di ogni dimensione. La nuova serie 221B8 appartiene alla linea B8, che offre opzioni di visualizzazione eco-friendly che vanno dal pannello TN da 22" a quello IPS da 27", risoluzione da Full HD fino a Quad HD con 1,074 miliardi di colori, e anche le porte USB 3.0 con ricarica veloce. Il nuovo Philips 243S5, invece, evidenzia alcune delle caratteristiche della linea S5, in cui sono disponibili anche opzioni ergonomiche con numerose porte e funzioni di regolazione dell'altezza, rotazione e inclinazione. Entrambe le linee di display condividono un design sostenibile per ridurre l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto e aiutare le aziende a ridurre i costi operativi grazie alla conformità agli standard energetici e alle funzionalità di risparmio energetico.

Philips 243S5 sarà disponibile verso la fine di maggio, mentre Philips 221B8 sarà disponibile a giugno con un prezzo suggerito a partire da 139 euro.