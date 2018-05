Cresce la famiglia degli Switch Smart Managed Pro di Netgear

Quattro nuovi Switch Gigabit con Power-Over-Ethernet (PoE+) e porte SFP ampliano la famiglia di prodotti progettati per le reti convergenti

Netgear ha presentato quattro nuovi Switch Gigabit con Power-Over-Ethernet (PoE+) e porte SFP per uplink in fibra. Questi switch ampliano la famiglia di seconda generazione degli Switch Smart Managed Pro appositamente progettati per le reti convergenti dove dati, video, voce e dispositivi IoT, vengono tutti gestiti con la massima sicurezza, in un’unica piattaforma di rete.

Obiettivo: rispondere in maniera puntuale alla crescente diffusione di telefoni e dispositivi VoIP, telecamere di videosorveglianza IP, sensori di prossimità, dispositivi di illuminazione LED, serrature di accesso sicuro, e altri dispositivi IoT che proliferano nei settori ospitalità, servizi catering, scuole e rivenditori al dettaglio.

La presenza di questi dispositivi richiede l’utilizzo di switch di rete in grado di supportare PoE in modo che tramite un unico cavo si possa fornire l’alimentazione elettrica e la connessione dati.

La crescente esigenza di alimentazione a carico degli switch PoE è rappresentata dalla presenza di access point 802.11ac Wave 2 wireless e da sistemi di videosorveglianza HD pan-tilt-zoom (PTZ) dotati di visione notturna e rilevamento del movimento che richiedono un’alimentazione PoE+ (802.3at1).

I nuovi Switch Smart Managed Pro sono inoltre dotati di funzionalità di sicurezza avanzate per monitorare e trasferire i dati di rete ai clienti ma anche per ispezionare i pacchetti ARP sulla rete locale (LAN ) e utilizzare le informazioni contenute nel database DHCP snooping all’interno di uno switch per convalidare i pacchetti ARP e per proteggerli dallo poofing/poisoning/cache poisoning.

La combinazione di queste due funzionalità costituisce una protezione contro gli attacchi man-in-the-middle, ovvero quando gli “attackers” usano l’indirizzo IP di un altro client valido per inoltrare segretamente o alterare le comunicazioni tra dispositivi nella stessa rete.

Questi nuovi potenti e affidabili Switch Smart Managed Pro forniscono connessione full line-rate Gigabit, impostazione delle priorità di traffico, configurazione intuitiva dello streaming media e audio-visual over Internet Protocol (AV-over-IP) con capacità multicast e registrazione Multicast VLAN che crea una VLAN specifica su cui fluisce il traffico multicast generato da un host sorgente, consentendo agli host riceventi di appartenere a VLAN differenti.

Infine, i nuovi 24-porte e 48-porte Switch Smart Managed Pro di Netgear supportano implementazioni ad alta densità di questi moderni dispositivi ad elevato assorbimento PoE. Offrono potenti funzionalità Layer 2 e Lite Layer 3 (routing statico) per IPv4 e IPv6 con prestazioni avanzate e focus sull’usabilità all’interno delle PMI. Tutti sono dotati di 4 porte SFP per uplink in fibra.

In questo modo, anche le organizzazioni che hanno un budget limitato possono implementare dispositivi Poe+, collegati a switch dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, con un power budget PoE+ di 190W per 24-port (GS728TPv2), o 380W per 48-port (GS752TPv2). Se l’obiettivo è invece quello di acquistare un’infrastruttura a lungo termine o pianificare una crescita, le porte PoE+ e i power budget dei PoE degli switch offrono più spazio per l’espansione futura, fino a 380W per il GS728TPPv2 a 24 porte e 760W per il GS752TPP a 48 porte. Anche con tutte le porte occupate, queste funzionano in modo silenzioso, grazie al controllo della velocità della ventola basato sulla temperatura e sul carico.