Cuffia Jabra Engage 55: dati al sicuro

Nel corso di ISE, principale rassegna mondiale dedicata all’audio-video e alla systems integration, Jabra, Platinum Sponsor dell’evento e specialista nelle soluzioni audio personali e per l’ufficio, ha presentato la nuova cuffia convertibile Engage 55.

Progettata per migliorare le comunicazioni in ambito professionale, la cuffia è dotata di tecnologia DECT avanzata per la massima sicurezza dei dati con crittografia a 256 bit di livello militare e la cancellazione del rumore. Offre anche un’ampia portata wireless, per consentire ai professionisti del lavoro ibrido di effettuare chiamate in qualsiasi momento e ovunque essi siano.

Jabra Engage 55 è progettata per una qualità di conversazione superiore. È dotata di una tecnologia di cancellazione del rumore e di prestazioni del microfono migliorate, che consentono a più dipendenti di tenere riunioni nello stesso spazio senza alcuna interferenza.

Engage 55 offre anche il miglior livello di sicurezza di qualsiasi cuffia wireless disponibile sul mercato, il che la rende strumento ideale per chi lavora anche in settori delicati come quelli bancari, medici o giornalistici, dove la sicurezza e la privacy dei dati sensibili è prioritaria.

La qualità dell’audio che rende più credibili

Si dice che l’utente medio delle UC oggi spenda più tempo nelle chiamate come mai avvenuto prima. Le statistiche mostrano che i minuti delle riunioni annuali di Zoom sono aumentati del 3.300% nel 2020-21 e che c’è stato un aumento del 645% degli utenti attivi di MS Teams nello stesso periodo.

Un’altra ricerca ha anche rivelato che la credibilità di una persona nelle chiamate virtuali dipende dalla qualità dell’audio: più scarsa è la qualità, meno credibile consideriamo qualcuno. Quando sperimentiamo una scarsa qualità audio, il nostro cervello si sforza naturalmente di capire cosa viene detto. Se questo avviene continuamente, l’energia e l’attenzione vengono compromesse, il che ha un impatto negativo sul benessere e sulla produttività. Creare il corretto ambiente virtuale è quindi estremamente importante per garantire che i dipendenti non siano esposti a una fatica aggiuntiva.

Jabra Engage 55: conversazioni cristalline

Con le riunioni virtuali che stanno diventando lo standard per le aziende, è più che mai fondamentale che i dipendenti vengano ascoltati e siano in grado di parlare liberamente con i loro colleghi o clienti senza essere interrotti o sentire la propria voce attutita. Jabra Engage 55 è dotata di un microfono con la cancellazione del rumore per rimuovere i suoni di sottofondo mantenendo la voce cristallina per esperienze di conversazione efficaci.

Con i dipendenti che sono impegnati in chiamate per molte ore ogni giorno, inoltre, è più che mai importante proteggere il loro udito. In quest’ottica Engage 55 integra la tecnologia Jabra SafeTone 2.0 che fornisce la normalizzazione del livello del parlato e permette all’utente di regolare il volume delle chiamate in arrivo in base alle proprie preferenze. La cuffia ha anche una protezione intelligente contro gli shock acustici; questa riduce i livelli di rumore potenzialmente dannosi senza influire sulla qualità dell’audio. Oltre a ciò, è dotata della tecnologia PeakStop a 105 dB, vale a dire la rimozione proattiva dei suoni forti improvvisi e BalancedVoice, attraverso cui il suono in entrata viene elaborato per essere più chiaro senza aumentare il livello.

Massima sicurezza

L’odierna tendenza del lavoro a distanza rende le aziende più vulnerabili ai cyber-attacchi. Pertanto, la sicurezza è più importante che mai. La criminalità informatica aumenta a causa delle intercettazioni e delle violazioni dei dati che ne derivano, e c’è dunque la crescente necessità di salvaguardare le conversazioni che spesso vedono coinvolte informazioni sensibili. Engage 55 include caratteristiche aggiuntive che la rendono la cuffia wireless professionale più sicura sul mercato. La connessione tra l’adattatore wireless e la cuffia è certificata al più alto livello di sicurezza DECT (Livello C), e vanta ulteriori algoritmi di crittografia a 256 bit di livello militare FIPS per prevenire efficacemente le intercettazioni delle conversazioni.

Per una maggiore mobilità, Engage 55 può contare anche su un ampio raggio wireless. Con una portata fino a 150 metri, la cuffia offre ai dipendenti la libertà di muoversi nei loro ambienti di lavoro, a casa o in ufficio, senza compromettere la qualità della chiamata. L’auricolare viene fornito con un adattatore DECT USB link 400 che è in grado di rimanere saldamente in posizione quando è collegato.

Infine, il design leggero delle cuffie assicura anche una vestibilità ottimale con padiglioni adattabili per un comfort duraturo e possibilità di essere convertita da cuffia ad auricolare.

La nuova cuffia Engage 55 funziona con tutte le principali piattaforme di Unified Communications e Contact Centre, tra cui MS Teams, Zoom, Cisco, Unify, Amazon Chime, Google Meet, Avaya, Unify e Alcatel Lucent.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Anders Hvelplund, SVP Call-Centric BU and Global Services di Jabra: «Le ricerche mostrano chiaramente che la sicurezza è un fattore sempre più importante per le imprese quando devono ideare una nuova tecnologia per le chiamate. Allo stesso tempo, la salvaguardia dello scambio di informazioni non dovrebbe influire sulla qualità delle stesse, sulla soddisfazione dei clienti e sulla produttività del personale. Con Jabra Engage 55, chiunque sia impegnato in conversazioni ha la garanzia di un’esperienza di chiamata superiore e coloro che lavorano da remoto non dovranno più preoccuparsi delle intercettazioni e quindi delle violazioni dei dati».