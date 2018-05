Fujitsu forma i consulenti di prevendita del canale EMEIA

In un workshop dedicato, Fujitsu ha preso in esame dalle modalità con le quali sfruttare la AI fino all’implementazione di nuovi scenari di workplace

Come mettere a frutto tutte le potenzialità della digital transformation per conto dei client è quanto ha spiegato Fujitsu ai più quotati esperti tecnologici del canale EMEIA in occasione di TechCommunity, evento che si è tenuto a Lisbona dal 15 al 18 maggio scorsi.

In questa occasione, i partecipanti hanno potuto perfezionare le loro competenze e acquisire certificazioni approfittando della presenza di Fujitsu Academy.

Nello speccifico, il summit tecnico organizzato da Fujitsu ha riunito i più esperti consulenti della prevendita toccando tutti gli aspetti della trasformazione digitale, dai prodotti per data center e dai dispositivi di client computing fino all'intelligenza artificiale e all'IoT.

Un vero e proprio momento e luogo fisico in cui i partner SELECT che rientrano nell’omonimo partner program hanno potuto condividere conoscenze, recepire esigenze in continua evoluzione, stimolare il confronto per capire come meglio affrontare le sfide con le quali tutti si stanno misurando.

Tutti i partecipanti hanno potuto rinfrescare le proprie competenze e aggiornare le qualifiche in loro possesso grazie alla presenza di Fujitsu Academy che, a fronte del superamento di alcuni esami di certificazione, dà la possibilità di ottenere gratuitamente qualifiche su argomenti inerenti la prevendita e la postvendita. La partecipazione ha inoltre permesso di avanzare di livello e di certificare nuovamente e in automatico le qualifiche già possedute.