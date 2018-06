MSP Day: appuntamento l’8 giugno con Achab

Sono già 250 i MSP iscritti all’evento in programma al Palazzo dei Congressi di Riccione

E’ fissato per venerdì 8 giugno, al Palazzo dei Congressi di Riccione, l’MSP Day organizzato da Achab, un evento dedicato ai Managed Service Provider (e anche a chi sta pensando di diventarlo) per fare formazione, approfondimento e scambiarsi esperienze all’interno di una delle professioni che, nel mondo dell’Information Technology, sta prendendo sempre più piede.

Perché un evento come MSP Day è oggi necessario? “Perché il mercato degli MSP e dei prodotti tecnologici da loro utilizzati è in fortissima espansione, ma finora è mancato un luogo comune in cui potersi incontrare, fare formazione e scambiarsi idee fra colleghi – spiega Claudio Panerai, CTO di Achab -. È un evento pensato per chi è già MSP, ma anche per tutti coloro che fino a ieri erogavano un servizio di assistenza a ore ma che stanno pensando di cambiare modalità di lavoro perché non più performante e remunerativa”.

La giornata – che sarà preceduta il giovedì sera da un aperitivo informale di benvenuto sulla terrazza panoramica del Palazzo dei Congressi – è articolata in una serie di interventi nella sala plenaria dove si alterneranno i relatori, e di sezioni più tecniche nelle sessioni parallele in cui sarà possibile incontrare le aziende sponsor dell’evento. “Abbiamo il piacere di ospitare diverse aziende, anche non fornitrici di prodotti Achab come ad esempio WatchGuard e Wildix, per dare agli MSP il più ampio panorama possibile sugli strumenti tecnologici a loro disposizione”, prosegue ancora Panerai. “Sono almeno dieci anni che mastichiamo la lingua dei Managed Service Provider, per questo oggi siamo stati in grado di realizzare un evento in cui potranno informarsi davvero sulla filosofia di approccio all’erogazione dei servizi, ma anche sulle soluzioni tecnologiche che permettono di approcciare il mercato con la giusta soluzione di business”.