Sony lancia una nuova gamma di display professionali

BRAVIA 4K uniscono la qualità dell’immagine 4K HDR alla semplicità, di utilizzo e funzionamento

Sony ha fatto un altro passo avanti nella propria vision di ridefinire le aree di lavoro, attraverso il lancio a livello globale di 6 nuovi Display Professionali BRAVIA 4K BZ35F. La gamma di Display Professionali sottili e a basso consumo energetico offre una luminosità migliorata di 620 cd/m² per riprodurre immagini splendide e luminose in qualità 4K HDR. Gestiti dal sistema operativo Android TV , vantano un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in dotazione standard, insieme a usabilità semplice, a networking flessibile e alle numerose opzioni di integrazione che i clienti di Sony si aspettano. Sono una soluzione ideale per una vasta gamma di ambienti comporate and education, fra cui sale riunioni, attrazioni turistiche e luoghi pubblici, spazi di vendita, scuole e università .

I nuovi Display Professionali BRAVIA di Sony sfruttano la più recente tecnologia TV destinata al mercato consumer, con piena risoluzione 4K e compatibilità HDR per una qualità ottimale delle immagini.

Sono ottimizzati per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di ambienti aziendali e di formazione, con dimensioni dello schermo che variano da 43 a 85 pollici, supporto IP e controllo RS232.

"Questa nuova gamma di Display Professionali BRAVIA si basa sull’eccellente qualità dell'immagine che contraddistingue Sony, combinandola con la capacità unica di capire ciò che i nostri utenti business desiderano da un display", ha dichiarato Thomas Issa, Product Manager di Sony Professional Solutions Europe. "Con il feedback del cliente sempre in mente durante tutto il processo di sviluppo, i nuovi modelli non solo uniscono in maniera unica la forma con la funzione, ma sono dotati di compatibilità nativa con la gamma di soluzioni TEOS di Sony per ridefinire le aree di lavoro".