Avaya sempre più cloud con il nuovo Avaya IP Office

La nuova versione dell’App include funzionalità cloud per una piattaforma Uc adatta a tutti i canali di comunicazione

È già disponibile a livello globale la nuova versione di Avaya IP Office, soluzione Avaya che, con una base installata di 26 milioni di utenti in continua crescita, include ora Avaya Equinox e numerose opzioni di implementazione.

Grazie alle nuove aggiunge, Avaya IP Office offre ai partner e ai clienti di piccole e medie imprese una soluzione consolidata per le Unified Communication con un’interfaccia utente avanzata e moderna, progettata per ambienti lavorativi fortemente mobili e collaborativi.

Il tutto a conferma dell’impegno di Avaya a trasformare il proprio portafoglio di soluzioni in ottica cloud per aiutare le aziende a incrementare la produttività e semplificare la collaborazione attraverso un’unica applicazione adatta a tutti i canali di comunicazione, alla gestione di meeting aziendali, alla collaborazione e condivisione di contenuti nei team di lavoro.

Nello specifico, la nuova versione di IP Office include le innovative funzioni Avaya per le Unified Communication e la Collaboration e offre opzioni di implementazione flessibili – cloud, ibrido e locale – creando ulteriore valore. Avaya IP Office utilizza al meglio gli esclusivi telefoni Avaya Vantage (nella foto) e i nuovi telefoni della Serie J per i servizi voce e video, insieme ai client software e mobile di Avaya Equinox. Inoltre, per i clienti europei, la soluzione raddoppia la scalabilità per gli utenti DECT, mentre per le piccole aziende, un nuovo servizio di reportistica e tracciabilità a 360 gradi a costi accessibili, migliora il monitoraggio delle attività degli operatori per permettere anche alle aziende più piccole di servire e coinvolgere sempre meglio i loro clienti.