Shopping experience più ricca con la partnership RetAPPs – Scandit

La piattaforma di RetAPPs si integra con le soluzioni innovative di Scandit che abilitano la decodifica barcode su dispositivi mobile abbinando funzionalità estese come la Realtà Aumentata

RetAPPs, realtà italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali innovative per lo smart commerce, ha stretto una partnership strategica con Scandit, azienda specialista nello sviluppo di soluzioni innovative per l’acquisizione dati mobile basate sulla visione artificiale. L’accordo prevede una collaborazione che offrirà ai clienti Retail e GDO, soluzioni tecnologiche innovative per potenziare ed arricchire la relazione e l’esperienza d’acquisto.

RetAPPs è un Full-Digital Solution Provider che offre servizi innovativi a primarie catene Retail e GDO per migliorare la shopping experience dei consumatori. L’azienda, specializzata in soluzioni In-Store e Out-of-Store, offre una piattaforma tecnologica completa e ricca di funzionalità – SmartBip – che mette a disposizione componenti software in Cloud all’interno di App native personalizzate. Attraverso questa piattaforma, che già si integra anche con i principali sistemi di Front e Back Office, i retailer possono evolvere i propri sistemi tradizionali fornendo una user experience innovativa e completa che abbraccia tutti i touchpoint dell’Omnicanalità. SmartBip è costituito da diversi moduli funzionali che consentono tra l’altro di utilizzare direttamente lo smartphone per il pagamento, con carte pre-registrate, attraverso un singolo tap e per ricevere sconti e promozioni digitali personalizzate.

Scandit è invece attiva nello sviluppo di soluzioni innovative per l’acquisizione dati mobile basate sull’elaborazione delle immagini e il machine learning. Le sue SDK per la lettura di codici a barre, trasformano qualsiasi smartphone in un dispositivo intelligente per la lettura di qualsiasi tipo di codice e per l’acquisizione di informazioni aggiuntive sui prodotti. La particolarità di questo strumento è quella di consentire al consumatore finale il mobile self scanning così da offrire una shopping experience tascabile, affidabile e rapida.

Grazie alle funzionalità e alla gestione delle librerie di Scandit, i consumatori finali possono ricevere informazioni aggiuntive dettagliate sui prodotti: con una semplice scansione è possibile infatti verificare la corrispondenza del prezzo con quello indicato sullo scaffale; oppure è possibile controllare la composizione degli alimenti, per verificare la presenza di allergeni, grazie alle funzionalità di realtà aumentata. Un altro esempio di possibile utilizzo, consiste nel visualizzare le recensioni online di un prodotto in tempo reale.

RetAPPs ha scelto le soluzioni di Scandit per potenziare l’esperienza In-Store e Out-of-Store che già offriva. Adesso i clienti Retail e GDO potranno offrire un valore in più ai consumatori finali nell’ottica di aumentare la fedeltà verso l’insegna, grazie all’autonomia ed al coinvolgimento concessi. Inoltre, grazie alla maggior indipendenza del consumatore nella ricerca e nel pagamento del prodotto, i retailer potranno gestire al meglio gli spazi di vendita ed arricchire i servizi verso i propri clienti.