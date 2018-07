Nuovo controller a 4-porte da Analog Devices

LTC4291/92 Power by Linear è un controller isolato “Power Source Equipment” conforme IEEE 802.3bt (PoE++) Power over Ethernet

Analog Devices, specialista nella tecnologia analogica ad alte prestazioni, ha annunciato LTC4291/92, controller a 4-porte che ha superato, come primo dispositivo del suo genere, una serie di test di conformità IEEE 802.3bt (PoE++) Power over Ethernet (PoE) realizzati da Sifos Technologies.

Per la sua stessa natura il PoE può presentare aspetti critici nella scelta del PSE per i tecnici di sistema e di rete. I PSE sono sorgenti intelligenti di alimentazione DC multicanale che vengono attivate e disattivate mediante processi standardizzati, senza alterare la normale trasmissione dati su Ethernet. Allo stesso tempo, il test di conformità è reso più complesso a seguito della richiesta di operare su diverse capacità di alimentazione e configurazioni di polarità.

Il PowerSync analyzer a 24-porte Sifos PSA-3000, equipaggiato con unità multiple a 2-porte PSA-3202 per il “blade test”, esegue il collaudo e l’analisi completamente automatizzati dei PSE basati su LTC4291/92. I rigorosi test di conformità integrati a funzionalità di analisi specifiche hanno convalidato l’LTC4291/92 secondo lo standard IEEE 802.3at (PoE+), secondo il futuro standard 802.3bt e altre specifiche proprietarie. Queste soluzioni di progetto scalabili e i test a corredo si basano su conoscenze e sull’esperienza pluriennale della tecnologia PoE, riducendo il time-to-market e lo sviluppo delle reti PoE IEEE 802.3bt, standard introdotto nel 2018.

Grazie alla soluzione PSA-3000/3202, che è stata in grado di emulare svariati PD (powered device) IEEE 802.3bt, il chipset PSE LTC4291/92 ha superato un’ampia gamma di test durante i collaudi eseguiti da Analog Devices. La capacità di carico continuo di 90W su 4-pairs del PSE, garantisce la possibilità di gestire la potenza massima di PD di 71,3W prevista dalle specifiche 802.3bt, sia in configurazione “single- signature” che in “dual-signature”. L’LTC4291/92 ha identificato correttamente tutte le classi di layer fisico (fino a 5 eventi) come richiesto dai nuovi PD di Tipo 3 e Tipo 4, così come i PD retro compatibili di Tipo 1 e Tipo 2. Per i PSE che utilizzano il “link layer discovery protocol” (LLDP), Il PSA-3000/3202 può anche emulare e analizzare questo tipo di negoziazione di alimentazione.

Gli utenti possono configurare e interagire con i dispositivi usando le GUI e gli ambienti di programmazione forniti. L’LTC4291/92 è supportato da schemi elettrici e progetti di riferimento, la GUI QuikEval e codice esempio, mentre il PSA-3000/3202 è offerto con la GUI interattiva PSA e l’ambiente di programmazione PSA PowerShell.

Il chipset LTC4291/92 è disponibile negli intervalli di temperatura commerciale e industriale. Il controllore digitale LTC4291 è disponibile in package QFN a specifiche RoHS da 24-pin di 4mm x 4mm, mentre il controllore analogico LTC4292 è in package QFN da 40-pin di 6mm x 6mm.

L’LTC4291/92 è il primo controller PSE802.3bt di Analog Devices e costituisce un upgrade rispetto al popolare controllore PSE a 4-porte 802.3at.