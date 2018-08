Getronics completa l’acquisizione di ITS Overlap in Francia

L’azienda conferma così la propria ambizione di diventare fornitore di un ampio ventaglio di servizi e fornire un’eccellente customer experience su scala globale

In linea con la strategia di crescita sia per via organica sia tramite acquisizioni, Getronics annuncia l’acquisizione di ITS Overlap, uno dei principali integratori ICT francesi e società sussidiaria di ITS Group. In Francia ITS Overlap conta cinque uffici dai quali serve 400 clienti per un fatturato annuo di 50 milioni di euro. Protagonista storico del mercato ICT francese, il digital service provider è specializzato principalmente nella fornitura e ottimizzazione delle infrastrutture IT di aziende di medie dimensioni, con particolare esperienza nella trasformazione e integrazione digitale.

Con questa acquisizione Getronics rafforza ulteriormente la propria posizione sia in Francia sia nel resto d’Europa. “Con 3 dei suoi 20 data center europei posizionati in Francia, Getronics era già una realtà consolidata. Ora, grazie all’acquisizione di ITS Overlap, potremo servire ancora meglio i nostri clienti con un’offerta più estesa di soluzioni complete in termini di integrazione, strumenti software (pensati, ad esempio, per i sistemi aeroportuali e sanitari), gestione multi-cloud e comunicazione unificata”, dichiara Francis Weill, Managing Director per Francia, Europa Occidentale e Centrale di Getronics.

Getronics è un fornitore europeo di soluzioni per la trasformazione digitale e vanta una storia di oltre 130 anni e un consolidato fatturato globale di 1,3 miliardi di dollari. Con una presenza diretta in 23 paesi nel mondo e indiretta in 110 paesi tramite la Global Workspace Alliance, Getronics continuerà a costruire solide relazioni con i propri clienti e a fornire soluzioni a livello locale con alle spalle la forza di un’organizzazione globale.

“Ci possiamo naturalmente definire molto soddisfatti di questa nuova acquisizione – commenta Nana Baffour, presidente e CEO di Getronics Group -. Ora siamo ancora più pronti a realizzare la nostra ambizione di essere il migliore dei partner per i nostri clienti, in Francia e nel resto del mondo, supportandoli nei processi di trasformazione digitale con le più avanzate tecnologie. Come sempre per noi è una questione d’onore poter offrire i migliori servizi e le migliori soluzioni per costruire relazioni durature con i nostri clienti”.