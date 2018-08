Unieuro: nuovi store in Italia

La catena inaugura due nuovi punti vendita diretti e uno affiliato durante il mese di agosto

Unieuro prosegue nel piano di ampliamento della propria rete grazie all’inaugurazione di due nuovi store diretti e uno affiliato.

Sabato 4 agosto sono stati inaugurati i punti vendita diretti di Grosseto, in via Aurelia Antica, 46 presso il Centro Commerciale “Aurelia Antica”, e Silvi Marina (Teramo) presso il Centro Commerciale “Universo”, SS 16 Adriatica km 432: nuovi store rispettivamente di 1400 e 1150 mq che si propongono come punti di riferimento per tutti coloro che cercano i prodotti della migliore tecnologia. Il piano di ampliamento dell’insegna ha inoltre coinvolto il negozio affiliato di Esine (Brescia), in via Faede 5/E, aperto al pubblico da giovedì 2 agosto.

Per festeggiare i nuovi punti vendita, Unieuro propone un volantino dedicato – valido fino a giovedì 16 agosto – con offerte sottocosto e sconti fino al 50% su tutti gli elettrodomestici da libera installazione e incasso e del 50% su tutti i piccoli elettrodomestici, i casalinghi e gli articoli da regalo.