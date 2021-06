BTicino ha annunciato il suo impegno in un’operazione di Corporate Social Responsibility scegliendo di donare materiali della serie civile Livinglight Air alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, per il rifacimento di un appartamento, in zona Monteverde.

Il progetto vedrà la realizzazione di un nuovo appartamento, di imminente apertura, finalizzato all’accoglienza di sette persone con difficoltà abitative.

Si tratta di un punto di partenza per restituire una nuova vita agli ospiti.

La Comunità di Sant’Egidio, infatti, da anni si impegna nella costruzione di reti di accoglienza e prossimità per persone che non hanno fissa dimora. Persone sole, anziane o malate possono così usufruire di soluzioni abitative di vario tipo (come, ad esempio: case famiglia, appartamenti protetti, centri notturni): posti trasformati in luoghi familiari, vere case dove trascorrere non solo la notte ma riprendere a vivere in città e non in zone periferiche come spesso succede alle strutture dedicate ai poveri.

La Comunità Sant’Egidio propone alle persone in difficoltà o costrette a vivere per strada nuovi modelli di convivenza e nuovi modi di vivere insieme, all’interno di un ambiente familiare.

Un progetto che evidenzia come la solidarietà crea sinergia e aiuta a riacquistare fiducia nel futuro. Davvero è possibile il contributo di tutti per far guardare con speranza al futuro.

Lo sa bene BTicino che, in qualità di specialista nelle infrastrutture elettriche, è impegnata a fare tutto quello che è in suo potere per permettere a tutti di usare l’energia in modo sostenibile.

In tal senso, come riportato nella parte del sito dedicato alla “responsabilità sociale”, la strategia di Corporate Social Responsability di BTicino rappresenta il punto di incontro tra la strategia di business del gruppo e le sfide globali e sociali che deve affrontare. La Corporate Social Responsability coinvolge tutta l’organizzazione: ogni filiale e dipendente del gruppo è un attore fondamentale per il successo di questa strategia.

In tutto il mondo l’impegno di BTicino è volto a rispettare i diritti, le diversità, la salute e la sicurezza di tutte le persone, coltivandone al contempo le inclinazioni ed i talenti.

Per questo, anche a livello di “utenti”, BTicino si impegna per offrire ogni giorno soluzioni sostenibili e guidare il progresso nel settore delle infrastrutture elettriche.

Per approfondire la Corporate Social Responsibility di BTicino: www.bticino.it

Per approfondire case famiglia e co-housing Comunità di Sant’Egidio: www.santegidio.org