Tech Data Italia diventa Cisco Learning Partner

E’ il primo distributore italiano ad avere raggiunto questo traguardo

Tech Data ha ottenuto da Cisco l’abilitazione ad erogare la formazione tecnica ufficiale del vendor, attraverso la divisione Tech Data Academy, e di essere il primo distributore italiano ad aver raggiunto questo traguardo.

La formazione oggi più che mai deve essere all’avanguardia per fornire alle figure professionali il “know how” adeguato a coniugare le competenze IT con gli scenari tecnologici ormai in continua evoluzione. In questa ottica, il ruolo di Tech Data Academy è proprio quello di aiutare i professionisti IT ad ottenere le competenze tecniche e le certificazioni di cui hanno bisogno per ottimizzare la loro produttività e l’assoluta competitività sul mercato.

"Siamo assolutamente lieti che Tech Data in Italia sia diventata parte della rete di formazione Cisco – commenta Giorgio Campatelli, Italy partner Organization Leader Cisco -. Tech Data ha una pluriennale esperienza nell’erogare la formazione ufficiale in ambito IT e vanta una partnership consolidata con Cisco sia a livello locale, sia globale”.

Cristina Campominosi, Business Unit Manager Academy Tech Data Italia, ha commentato: "Essere stati il primo distributore, in Italia, ad aver raggiunto questo importante traguardo è la conferma della dedizione e dell’impegno che, da sempre, caratterizza la nostra relazione con Cisco. La qualifica di Cisco Learning Partner ci consente ora di ampliare il livello di servizio e di supporto ai partner con l’offerta personalizzata di percorsi formativi esclusivi nel settore IT Italiano”.