Lenovo: nuovi tablet Android per la famiglia

By

Leggeri, pratici e consentono una visione dei contenuti più agevole

Lenovo ha presentato la nuova generazione di tablet Android, concepiti per il tempo libero e l’intrattenimento in famiglia. Lenovo Tab E7, Lenovo Tab E8, Lenovo Tab E10 e i nuovi tablet “mainstream” Lenovo Tab M10 e “premium” Lenovo Tab P10 per l’uso domestico.

Lenovo Tab E7

Il modello base Lenovo Tab E7 è progettato con l’intento primario di offrire all’utente il miglior rapporto prezzo/prestazioni, con un profilo sottile ed elegante e Android Oreo Go Edition, che consente di avere app più leggere, maggiore capacità di storage di serie e prestazioni molto migliori. Il display da 7 pollici e lo spessore di 10,33 mm consentono di trasportare Lenovo Tab E7 ovunque, con un’ autonomia che consente di guardare fino a 5 ore di video prima di ricaricare.1

Lenovo Tab E8

Per le famiglie con più di un utente potenziale di tablet, Lenovo Tab E8 consente di accedere con molteplici profili dedicati, interfacce e spazi di storage. Lenovo Tab E8 offre inoltre un’esperienza video e audio immersiva grazie al display HD da 8 pollici, che dà alle foto e ai video una resa particolarmente brillante, e all’altoparlante frontale, supportato da Dolby Atmos, che porta l’esperienza di un sound cinematografico direttamente nelle nostre case. Inoltre Lenovo Tab E8 è pensato per essere trasportato, grazie allo spessore di soli 8,9 mm, al peso di 320 grammi, e all’autonomia fino a 10 ore di playback video in locale. 1

Lenovo Tab E10

Infine, Lenovo Tab E10 è pensato per le famiglie che cercano un’esperienza audiovisiva completa sul loro tablet domestico. Questo potente e sottile tablet presenta due altoparlanti con Dolby Atmos e un display HD da 10 pollici, abbinati al potente processore Qualcomm Snapdragon 210. Lenovo Tab E8 e Lenovo Tab E10 sono inoltre dotati di camera posteriore autofocus da 5MP e anteriore a fuoco fisso da 2 MP.

Lenovo Tab M10 in Polar White

Lenovo Tab M10 è sottile e leggero (pesa solo 48 grammi) e presenta caratteristiche multimediali eccezionali tra cui i doppi altoparlanti anteriori. Le famiglie con bambini possono inoltre valersi del Kid Pack opzionale per un’esperienza d’uso gradevole e una migliore robustezza grazie all’involucro resistente agli urti e gli aggiornati contenuti speciali per i ragazzi.

Lenovo Tab P10

Per chi fa uso esteso e continuativo di contenuti multimediali, è disponibile Lenovo Tab P10, tablet raffinato di livello “premium” e prodotto di punta della nuova famiglia di tablet Android di Lenovo, che ridefinisce gli standard grazie all’eccezionale design a doppio vetro, alla cornice interamente in metallo, allo spessore di 7 mm e al peso di 440 g. Le finiture Aurora Black e Sparkling White presentano riflessi iridescenti a seconda di come la luce incide sul corpo del tablet.

Sono comunque le funzioni di intrattenimento a distinguere per eccellenza Lenovo Tab P10, grazie ai quattro altoparlanti per sfruttare al meglio la tecnologia Dolby Atmos e alla camera posteriore autofocus da 8MP e quella anteriore a fuoco fisso da 5MP.