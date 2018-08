Commvault: nuovi vantaggi per clienti e partner

Novità all’insegna della semplificazione, della riduzione dei rischi e di una maggiore produttività

Commvault, azienda specializzata nella protezione dei dati e nella gestione delle informazioni, racconta una nuova serie di storie di successo relative a clienti e partner e al modo in cui Commvault li ha aiutati a ottenere semplificazione, riduzione dei rischi e maggiore efficienza nella gestione dei dati.

Recentemente, l’azienda ha annunciato una serie di novità in tema di prodotto, pricing e packaging, che rendono ancor più semplice acquistare, implementare e vendere soluzioni Commvault. Oggi, i clienti vedono una serie importante di vantaggi grazie alla capacità di Commvault di ottimizzare l’operatività sui dati, tagliare i costi e ridurre i rischi associati a problematiche IT rilevanti, quali downtime non preventivato, perdita di dati e cybersecurity.

L’analista indipendente IDC ha condotto di recente una ricerca sulla base clienti globale di Commvault per verificare in modo indipendente i vantaggi che le soluzioni dell’azienda possono portare ai clienti. Un nuovo white paper di IDC, commissionato da Commvault, “Quantifying the Business Value of Commvault Software: Worldwide Customer Survey Analysis”, racchiude i risultati di questa survey e conferma come Commvault sia in grado di aiutare le aziende ad affrontare queste problematiche complesse di data management. Secondo questo studio, “I clienti di Commvault sono stati in grado di semplificare le operazioni, mantenere il controllo dei costi e abbassare i rischi, riducendo downtime ed esposizione operativa e hanno potuto raggiungere questi obiettivi migliorando al tempo stesso le capacità di ripristino e la copertura dei dati. Sono stati in grado di portare maggior valore alla loro organizzazione grazie a vantaggi di produttività, in ambito IT e nell’intera organizzazione. E, se per molte realtà questi risparmi permettono di migliorare il conto economico, molti clienti Commvault possono dirottare questi investimenti, insieme al relativo tempo umano, per rendere più agile la propria organizzazione e focalizzarsi su una progressiva trasformazione basata sui dati.”

Commvault aiuta anche i partner a mettere a disposizione dei clienti le funzionalità di cui necessitano per affrontare con successo normative e livelli di servizio sempre più stringenti.

Ulteriori informazioni su come Commvault supporta clienti e partner nell’affrontare la gestione dei dati sono disponibili su Commvault.com. Con link a numerosi video, statistiche, infografiche ed altro ancora, Commvault.com offre agli utenti la possibilità di approfondire come le aziende clienti siano state in grado di ottenere vantaggi di business utilizzando il software Commvault. I visitatori del sito possono anche vedere come i progressi di Commvault in tema di semplicità, riduzione dei rischi e produttività abbiano aiutato in modo significativo i clienti a ridurre i costi e incrementare il valore del loro business, riducendo parallelamente il downtime non pianificato e le attività e i costi di gestione. Infine, Commvault.com offre anche una panoramica sulle condizioni e sui driver di mercato che oggi influenzano le aziende, e sui motivi che le spingono a scegliere le soluzioni Commvault di backup and recovery.