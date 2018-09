Ricoh: The Power of Colour approda a Viscom 2018

Creando un perfetto connubio tra soluzioni tecnologiche e creatività, lo stand Ricoh permette ai visitatori della fiera di scoprire tutte le potenzialità del colore

Applicazioni personalizzate, nuove tendenze e idee creative sono al centro dello stand Ricoh (Pad 8, stand L18) a Viscom 2018, fiera della comunicazione visiva giunta alla trentesima edizione che si tiene dal 18 al 20 ottobre 2018 presso Rho Fiera Milano.

The Power of Colour è il minimo comun denominatore dello stand Ricoh dove verranno poste sotto i riflettori le possibilità offerte dal mondo della comunicazione visiva in tutte le sue declinazioni. Realizzati con le soluzioni large format di Ricoh per il mercato della Visual Communication e dell’Industrial Decoration, gli elementi decorativi dello stand concretizzano in che modo gli ambienti possono essere personalizzati e resi unici grazie a tecnologie e materiali di stampa innovativi.

Per quanto riguarda le tecnologie in vetrina, a Viscom Ricoh scende in campo con soluzioni grande formato sia flatbed UV che roll-to-roll latex per i mercati della decorazione d’interni ed esterni, della comunicazione visiva, dell’Industrial Decoration, nonché con la serie Direct-to-Garment per la stampa su capi d’abbigliamento. E ancora, Ricoh valorizza tutte le potenzialità della stampa con applicazioni fluo realizzate mediante Ricoh Pro C7200X, soluzione a foglio singolo dotata della quinta stazione colore, e nobilitate con il verniciatore spot digitale Duplo DuSense DDC-810.

“Le innovazioni tecnologiche e la conoscenza del mercato – commenta Giorgio Bavuso, Direttore Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia – sono essenziali per liberare The Power of Colour. A Viscom 2018 vogliamo mostrare in che modo la corretta combinazione di tecnologie, colori e materiali può traghettare gli operatori di settore verso nuovi scenari di business più profittevoli consentendo loro di stare al passo con le evoluzioni del mercato”.