Canon presenta la Serie imagePROGRAF TM

Stampanti grande formato on demand adatte ai più diversi ambienti di lavoro

Canon presenta la nuova serie di stampanti grande formato imagePROGRAF TM pensata per produrre stampe CAD, GIS e poster. Si tratta di nuove stampanti che rispondono alle esigenze di molti settori come quello ingegneristico, educativo, edile, retail, oltre alla stampa corporate. Le nuove soluzioni rendono possibile la realizzazione on demand di mappe, poster e progetti di elevata qualità.

La serie imagePROGRAF TM è una gamma grande formato produttiva e robusta, ideale per ambienti di lavoro caratterizzati da piccoli volumi di stampa. La nuova serie garantisce inoltre un ridotto impatto ambientale e bassi livelli di rumore.

La nuova serie imagePROGRAF TM è disponibile in otto modelli differenti, tutti destinati ad ambienti di lavoro con volumi di stampa bassi o medi. I modelli da 36 pollici sono cinque: TM-300; TM-305 (con supporto HDD e PDF incorporati); TM-300MFP L36ei (sistema multifunzione entry level); TM-300MFP T36 (soluzione multifunzione prestazioni di scansione più elevate); TM-305MFP T36 (sistema multifunzione ad alte prestazioni). I tre modelli da 24 pollici sono: TM-200; TM-205 (con supporto HDD e PDF incorporati); TM-200MFP L24ei (soluzione multifunzione entry level) – Vedere la nota per gli editori -.

Progettata per ambienti d'ufficio

I dispositivi della serie imagePROGRAF TM sono compatti e silenziosi, ottimizzati per i piccoli uffici. L'ingombro della stampante è minimo, pari a 98,2×88,7cm per i modelli TM-200/205, ridotti del 9% rispetto alla serie attuale di stampanti imagePROGRAF iPF.

La nuova serie imagePROGRAF TM è stata sviluppata per garantire il minimo grado di rumore. Sono state apportate alcune modifiche essenziali per ridurre l’impatto sonoro nell’ambiente di lavoro. Da non sottovalutare, inoltre, l’offerta di funzioni di sicurezza avanzate, che comprendono una serie di opzioni di autenticazione utente, adatte alle esigenze di società o uffici governativi, per i quali sono necessarie misure di sicurezza rigide e puntuali.

La serie imagePROGRAF TM utilizza gli inchiostri a pigmento LUCIA TD a 5 colori, resistenti all’acqua.

Produttività

Con la serie imagePROGRAF TM è possibile produrre internamente disegni CAD, mappe GIS e poster on demand, riducendo tempi e costi.

Per la stampa continua di disegni su carta di formato A1, la serie imagePROGRAF TM-300/305, nella modalità più veloce, può produrre 144 stampe in un'ora, registrando un aumento di velocità di più del 23% rispetto alla serie precedente. Il tutto grazie a una innovativa testa di stampa e un processore dati più produttivo.

I serbatoi di inchiostro sostituibili durante la stampa permettono la sostituzione senza interrompere la stampa in corso. È inoltre possibile integrare alla serie imagePROGRAF TM uno dei velocissimi scanner Global Scanning, incluso il T36. Il display touchscreen semplice da usare lo rende uno strumento multifunzione ideale per uffici di piccole e medie dimensioni.