Da Panasonic una telecamera 4K al servizio dell’Oftamologia

Sarà a ESCRS Vienna in occasione del 34esimo Congresso della European Society of Cataract and Refractive Surgeons di Vienna

A Vienna, i prossimi 22-26 settembre, si terrà il 34esimo Congresso della European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), l'evento più importante in Europa dedicato alla chirurgia refrattiva e della cataratta e all'oftalmologia.

Sarà l’occasione per Panasonic Industrial Medical Vision (IMV) di esporre la sua tecnologia avanzata per il settore dell’imaging medico.

Nello specifico, verrà presentata una soluzione per microscopia composta dalla microcamera Ultra HD 4K GP-UH532 e dal sistema di registrazione in 4K MedXChange Evolution.

Toccare per credere

La microcamera Ultra HD 4K (GP-UH532) è la testa per telecamera da 1,3” più piccola sul mercato e si presta a un’ampia gamma di applicazioni mediche, grazie alla conformità con gli standard elettromedicali IEC60601. Con una risoluzione di 3.840×2.160 a 50/60p, la microcamera supporta fino a 1.600 linee TV, per cui è in grado di creare immagini uniformi e dettagliate, con una riproduzione dei colori estremamente fedele.

Dotata di varie uscite HDMI e SDI, può produrre output simultaneamente in 4K e 2K. All’esposizione verrà presentata anche la versione più recente del firmware, che offre numerose funzionalità innovative quali la “commutazione automatica del profilo”.

Ma non solo.

A Vienna la soluzione IMV 4MOS verrà messa in funzione per far vedere ai presenti tutte le potenzialità di utilizzo.

In essa sono, infatti, integrate funzionalità concepite per applicazioni specifiche di oftalmologia, quali l’esposizione prolungata, la commutazione automatica del profilo, il miglioramento dell’immagine WDR, il Binning e altro ancora.

I visitatori avranno l’occasione di provare la tecnologia personalmente per toccare con mano il valore aggiunto della nuova telecamera Panasonic progettata per il settore.

Panasonic ti attende allo stand 315 nel padiglione C, ingresso A.