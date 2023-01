Continuità Assoluta Medicale in un webinar

Martedì 7 febbraio alle ore 11:00 Socomec organizza un webinar dedicato al tema della Continuità Assoluta Medicale (C.A.M.) e locali di gruppo 2: novità e aggiornamenti normativi.

Questo webinar è indirizzato principalmente agli operatori del settore medicale che vogliono essere aggiornati sugli ultimi sviluppi della Norma CEI 64-8, sezione 710, dedicata ai locali medici.

Durante il webinar incentrato sulla Continuità Assoluta Medicale il relatore Marco Negri, Specification Engineer di Socomec, analizzerà gli aspetti tecnici da considerare e le restrizioni normative di cui tenere conto nella scelta e nel dimensionamento degli UPS e dei Quadri che alimentano i locali dove si eseguono trattamenti vitali o interventi invasivi sui pazienti.

Si parlerà, inoltre, di soluzioni innovative per il monitoraggio dello stato di salute delle linee che alimentano i carichi più critici, quelli che operano h24/365 come le terapie intensive, che non possono mai essere disalimentate e dove un eventuale intervento correttivo richiede l’intervento tempestivo di personale medico specializzato per la messa in sicurezza dei pazienti, condizione che non sempre è attuabile nei tempi richiesti dalla norma.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar, CLICCATE QUI.

Quando l’alimentazione elettrica è di importanza critica e la continuità di servizio non costituisce un’opzione, Socomec mette a disposizione le proprie competenze per fornire le soluzioni più innovative in grado di garantire le prestazioni degli impianti elettrici, senza compromessi. Ciò consente di garantire la massima sicurezza dei pazienti e di ottimizzare l’efficienza energetica. Al seguente link è possibile scoprire le soluzioni che Socomec mette a disposizione per affrontare le sfide delle prestazioni energetiche nel settore medicale.