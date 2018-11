Toughbook-as-a-service: la rivoluzione nel pagamento di Panasonic

Un nuovo metodo di pagamento su base mensile e a tassi zero che elimina la necessità di sostenere elevati costi iniziali per l’acquisto dei dispositivi della gamma rugged

Panasonic rivoluziona i metodi di pagamenti con TOUGHBOOK-as-a-Service (TaaS), un nuovo metodo di pagamento mensile senza interessi per i dispositivi rugged. Le aziende possono ora dotare la propria forza lavoro mobile con qualsiasi notebook, tablet o dispositivo handheld rugged Panasonic TOUGHBOOK senza doversi preoccupare di elevati costi iniziali.

TOUGHBOOK-as-a-Service è un servizio di abbonamento end-to-end offerto da Econocom, provider europeo di servizi digitali, che consente alle aziende di pagare i propri dispositivi TOUGHBOOK con cadenza mensile, lungo un periodo di tre anni. Gli abbonati TaaS hanno la possibilità esclusiva di pagare come per un acquisto in contanti, ma ripartendo i pagamenti nel lungo periodo – in questo modo, scompare la necessità di elevati costi iniziali e le aziende possono usufruire di una soluzione OPEX anziché CAPEX.

Le soluzioni TaaS comprendono l’accesso ai dispositivi TOUGHBOOK, consegna, garanzia di 3 anni, supporto helpdesk e servizi fine vita come raccolta, riciclo e cancellazione sicura dei dati. Oltre all’hardware rugged, i clienti possono scegliere di aggiungere al loro canone mensile – sempre con interessi pari allo 0%(1) – soluzioni come supporti veicolari, docking station, software specializzati e accessori per i dispositivi, oltre che estensioni della garanzia o garanzie sui danni accidentali.

I clienti possono anche scegliere di personalizzare il proprio abbonamento TaaS con una serie di opzioni extra, tra cui un programma trade-in, che consente alle aziende di aggiornare la propria tecnologia senza perdere il valore degli asset esistenti. Inoltre, TaaS offre la possibilità di bundle su durata, MDM e data analytics.