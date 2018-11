Ricoh presenta due nuove soluzioni latex per il mercato Sign and Display

Velocità, flessibilità e produttività sono alcune delle principali esigenze dei fornitori di servizi di stampa che trovano risposta nelle nuove soluzioni Ricoh Pro L5130/L5160, disponibili in due configurazioni CMYK e CMYK più bianco.

La nuova serie viene presentata a Viscom 2018 (Fieramilano, 18-20 ottobre) e sarà disponibile in Europa entro la prima metà del 2019.

Pensati per il settore Sign and Display, i sistemi offrono una produttività di 44 m² all’ora in modalità standard per applicazioni per esterni e 25 m² in modalità standard per applicazioni per interni, con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. La nuova serie si caratterizza per affidabilità e flessibilità dei supporti, rappresentando la scelta ideale per i fornitori di servizi di stampa.

Tra le altre caratteristiche vi sono la manutenzione automatica, la robustezza, gli inchiostri latex Ricoh certificati GREENGUARD e le teste di stampa Ricoh di qualità industriale.

La tecnologia di polimerizzazione assicura che i lavori prodotti siano immediatamente pronti per la finitura, mentre tre sistemi di asciugatura e fissaggio inchiostro consentono la gestione di supporti speciali e sensibili alle elevate temperature.

Le caratteristiche dell’inchiostro latex Ricoh rendono possibili colori vividi e nitidi su un’ampia gamma di materiali che includono carta da parati, vetrofanie, banner, retroilluminati, supporti vinilici e tessuti sintetici.

La flessibilità è garantita dalla gestione di bobine da 2 e 3 pollici, fino a 200 g/m². La larghezza dei supporti può arrivare a 162,5 cm.

Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and Industrial Printing, Ricoh Europe, commenta: “La versatilità delle soluzioni le rende ideali per un’ampia gamma di applicazioni. La serie Ricoh Pro L5130/L5160 integra inchiostri e teste di stampa Ricoh per consentire ai fornitori di servizi di stampa di offrire ai loro clienti applicazioni di elevata qualità”.