A Viscom 2018 Ricoh costruisce il futuro della stampa

Presso lo stand di Ricoh a Viscom 2018 verranno proposte diverse aree di approfondimento. La fiera sarà anche l’occasione per annunciare al mercato due importanti accordi di distribuzione relativi alla gamma inkjet

Per mostrare tutte le potenzialità delle tecnologie, Ricoh ospiterà i visitatori di Viscom 2018 in uno spazio (Pad 8, stand L18) la cui ambientazione ricrea un cantiere dove si costruisce il futuro della stampa.

In particolare, seguendo un percorso suddiviso in differenti aree sarà possibile approfondire trend di mercato e applicazioni innovative. Nell’area dello stand dedicata al large format, Ricoh presenterà in anteprima per il mercato italiano la nuova tecnologia proprietaria latex Ricoh Pro L5160 dedicata al mondo graphic arts. A fianco di questa grande novità sarà disponibile Ricoh Pro T7210, soluzione per la stampa su materiali rigidi ideale per la visual communication e l’industrial decoration.

Ricoh completa la gamma grande formato presente a Viscom con la tecnologia GEL-Jet Ricoh MP CW2201SP per applicazioni CAD a colori e in bianco e nero. Questa soluzione è ideale per gli studi di architettura e di ingegneria, come anche la nuova applicazione integrata alle lavagne interattive Ricoh che verrà lanciata in anteprima a Viscom. Parte dell’offerta Communication Services, questa applicazione consente di ottimizzare la creazione e gestione dei file e lo storytelling di progetti, anche grazie alla possibilità di interfacciare la lavagna ad altre tecnologie come ad esempio monitor e videoproiettori.

Per quanto riguarda la stampa personalizzata su capi d’abbigliamento (Direct-to-Garment) saranno a disposizione dei visitatori Ricoh Ri 100 e la soluzione high-end Ricoh Ri 6000 che permette di stampare su un’ampia gamma di capi colorati come t-shirts, felpe e borse. Ricoh ha scelto l’importante palcoscenico di Viscom per annunciare al mercato due accordi di distribuzione entrambi relativi alla gamma inkjet. Il primo riguarda la commercializzazione della soluzione Ricoh Ri 100 su tutto il territorio nazionale da parte di Fowa, azienda leader nella distribuzione di prodotti di stampa, fotografia ed elettronica di consumo.

Per mostrare le potenzialità dell’accordo, presso lo stand Ricoh verrà installato un kiosk self-service mediante il quale i visitatori potranno stampare t-shirts personalizzate. Questa soluzione completa e integrata è ideale per punti vendita quali negozi di fotografia e di gadget che vogliono offrire ai propri clienti servizi innovativi.

Il secondo accordo interessa invece l’ambito visual e industrial decoration. Ricoh ha scelto Impresa Srl, azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni large format per il Triveneto e l’Emilia Romagna, per proporre Ricoh Pro T7210 ad un numero sempre più elevato di professionisti della stampa.

“Mediante questi accordi con aziende dalle competenze consolidate e con una forte presenza sul territorio – commenta Giorgio Bavuso, Direttore Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia – abbiamo l’opportunità di ampliare ulteriormente il nostro mercato di riferimento in ambito DTG e large format. Un numero sempre maggiore di realtà potrà scoprire i vantaggi delle tecnologie Ricoh e trovare nuove opportunità di business”.