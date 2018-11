TECHly: nuovi convertitori da HDMI a VGA

Permettono di mantenere un’elevata definizione video e un’ottima qualità audio

Anche le classiche prese SCART si evolvono: ci ha pensato TECHly con i convertitori da HDMI a VGA.

Il convertitore ultracompatto IDATA HDMI-VGA2MABT permette di convertire un segnale digitale HDMI maschio in un video analogico VGA femmina, senza dover ricorrere all’alimentatore esterno e mantenendo la massima qualità digitale, supportando una risoluzione massima di 1080p.

Diventa così semplice collegare il monitor della televisione o display esterni, di tipo VGA, con i più disparati dispositivi tecnologici (dal tablet allo smartphone) per una migliore fruizione del contenuto. I monitor VGA sono in grado di ricevere solo segnali analogici e non possono quindi essere collegati ai dispositivi moderni, equipaggiati della tecnologia digitale e abilitati al video HDMI. Motivo per cui è necessario un adattatore come quello fornito da TECHly.

Quando si utilizza un monitor VGA tradizionale, questo adattatore permette non solo di fruire di un’immagine in alta risoluzione ma anche di un audio di elevata qualità grazie all’apposito jack da 3,5 millimetri, incluso nella confezione. Si contraddistingue per il suo design compatto ed essenziale, in plastica di colore nero dalle dimensioni ridotte: larghezza 50mm, altezza 15mm e profondità 22mm.

Il dispositivo è molto facile da utilizzare, si installa velocemente, non avendo nessuna fonte di alimentazione esterna e nessun software richiesto.

Oltre a questo modello in formato MINI, Techly propone due versioni in formato STANDARD: IDATA HDMI-VGA2 e IDATA HDMI-VGA2A.

Entrambi, supportano una larghezza di banda per ingresso HDMI di 165MHz/1.65Gbps per canale e un’uscita video analogica fino a UXGA e 1080p con 9-bit DAC. Ambedue sono dotati di tecnologia “Plug and Play” e quindi non richiedono alcuna configurazione speciale o remota.

Ciò che li differenzia è che la versione IDATA HDMI-VGA2A, esattamente come il modello ultracompatto IDATA- HDMI-VGA2MABT, ha la caratteristica di convertire, oltre al segnale video, anche quello audio, tramite un output supplementare con connessione jack di 3,5 mm per collegare cuffie o impianti HI-FI.

Tutti i convertitori HDMI-VGA di Techly, rispondono alle normative europee vigenti, permettendo in tutta sicurezza il loro utilizzo.

La linea di convertitori HDMI-VGA proposta da Techly è compatibile con il protocollo HDCP ( High-Bandwidth Digital Content Pritection), un sistema di protezione dei contenuti per impedire fenomeni come la pirateria.