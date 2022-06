Epson ha pronta una nuova generazione di Moverio

Epson ha presentato i nuovi smart glass industriali di ultima generazione Moverio basati sulla realtà aumentata (AR) e progettati per soddisfare la crescente domanda di applicazioni industriali per il supporto remoto, l’assistenza sulle attività lavorative e la formazione.

Utilizzabili a mani libere, i nuovi smart glass industriali Epson Moverio BT-45C sono perfettamente in grado di soddisfare la crescente domanda di realtà aumentata.

Resistenti e indossabili anche insieme a un elmetto protettivo, questi smart glass Full HD con visione stereoscopica e lenti trasparenti dispongono di una videocamera in posizione centrale con messa a fuoco automatica e audio integrato. Inoltre, possono essere collegati a dispositivi esterni compatibili sfruttando la connettività USB Type-C. Il modello BT-45CS possiede anche un controller intelligente personalizzabile, (disponibile come optional nel modello BT-45C) e compatibile con numerose applicazioni software per l’assistenza remota e la formazione.

I Moverio possono essere utilizzati per mettere in contatto il personale in sede con i tecnici in remoto, assicurando una comunicazione bidirezionale in tempo reale attraverso informazioni e indicazioni visive e vocali, oltre che per risolvere problemi tecnici complessi, fornire assistenza durante la riparazione o la manutenzione e agevolare la formazione on-site.

Epson Moverio BT-45C: molteplici vantaggi per chi li utilizza

Il loro uso comporta molteplici vantaggi per le aziende, tra cui tempi di risposta più brevi, tassi più elevati di risoluzione dei problemi al primo tentativo, maggiore produttività, costi di trasferta ridotti (con conseguenti minori emissioni di CO2) e un’esperienza di lavoro migliore con aumento della customer satisfaction.

Non a caso, la realtà aumentata è una delle tecnologie emergenti in più rapida crescita e, secondo una nuova ricerca condotta da IDC, nel 2024 le aziende europee investiranno 2,9 miliardi di dollari in questo campo. Le società che operano nel settore manifatturiero, delle risorse e delle costruzioni prevedono una spesa di circa un miliardo di dollari per la realtà aumentata, tecnologia che aiuterà a gestire i costi, a promuovere l’innovazione e a migliorare le prestazioni del business.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Massimo Pizzocri, Vice President Video Projector Sales & Marketing di Epson Europe: «La tecnologia AR è giunta a maturità e questi nuovi smart glass Epson Moverio sono in grado di soddisfare la crescente domanda. Con la pandemia, negli ultimi due anni abbiamo assistito da parte dei nostri clienti europei a una significativa accelerazione nell’adozione delle applicazioni di realtà aumentata. La tecnologia Moverio soddisfa i nuovi requisiti posti dalla collaborazione remota, dagli ambienti di lavoro ibridi e dalla necessità di un trasferimento delle conoscenze più efficiente, ponendosi alla base della trasformazione digitale. Epson inoltre sviluppa smart glass dal 2011: i Moverio di nuova generazione sono progettati per soddisfare la crescente domanda di applicazioni industriali per il supporto remoto, la formazione e l’assistenza passo passo».

Per Andrea Minonne, Senior Analyst di IDC: «Tra tutte le tecnologie emergent, la realtà aumentata è sicuramente quella che aiuta le aziende a diventare più digitali, supportando nuovi casi e ambiti di utlizzo quali la manutenzione industriale, la visualizzazione dei dati e la formazione. È una delle tecnologie in più rapida crescita, come dimostrato dall’incremento – registrato quest’anno – del 30% della spesa da parte delle aziende europee. Molte utilizzano la realtà aumentata per la collaborazione e la formazione, in modo da aumentare la resilienza, la dinamicità e l’efficacia del business. Insieme, i casi di utilizzo per manutenzione e formazione produrranno un giro d’affari di quasi 600 milioni di dollari nel 2024 e rappresenteranno oltre il 20% di tutti gli investimenti in realtà aumentata a livello europeo».

I plus dei nuovi smart glass Moverio serie BT-45

Gli smart glass di nuova generazione Epson Moverio serie BT-45 offrono numerose funzionalità avanzate, tra cui campo visivo (FOV) più ampio, display FHD con risoluzione più alta, elevato contrasto, videocamera 4K in posizione centrale per condividere facilmente le riprese e pratico headset facile da regolare, indossabile anche per periodi di tempo prolungati.

Tra le caratteristiche principali dei nuovi smart glass Epson serie BT-45 figurano:

 Display Si-OLED ad alta risoluzione Full HD 1080p (1920×1080) con visione stereoscopica e lenti trasparenti;

 campo visivo di 34 gradi più ampio, equivalente alla visualizzazione di uno schermo da 120 pollici da una distanza di 5 metri;

 rapporto di contrasto di 500.000:1, per un’area di visualizzazione inutilizzata davvero trasparente;

 nuovo design con migliore distribuzione del peso, per un maggiore comfort;

 schermo sollevabile quando non in uso;

 videocamera da 8MP posizionata al centro, altoparlante integrato e microfoni con cancellazione del rumore per comunicazioni audio/video senza problemi;

 design robusto conforme agli standard MIL-STD-810H (test di caduta) con grado di protezione IP52;

 montabili sulla maggior parte degli elmetti rigidi presenti sul mercato tramite l’apposito supporto;

 lenti conformi allo standard ANSI Z87.1 per l’uso in ambienti interni ed esterni;

 connettività USB Type-C (sul modello BT-45C) per il collegamento di dispositivi esterni Android e Windows compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer (le applicazioni software compatibili sono accessibili dai dispositivi esterni);

 Intelligent Controller BO-IC400N con sistema operativo Android 10, compatibile con un’ampia gamma di software per l’assistenza remota, l’addestramento e la formazione, nonché applicazioni personalizzate appositamente sviluppate per Moverio (sul modello BT-45CS).

Moverio BT-45CS con Intelligent Controller

I nuovi smart glass Moverio BT-45CS offrono come optional un controller intelligente con sistema operativo Android per l’integrazione di software personalizzati. Sviluppato “su misura” per numerose applicazioni aziendali, il Moverio Intelligent Controller è dotato di touch-screen integrato, interfacce utente personalizzate, memoria espandibile fino a 2 TB e classificazione IPx2, per una lunga durata nel tempo. Include inoltre Wi-Fi integrato, Bluetooth, GPS, bussola, accelerometro, giroscopio, videocamera con autofocus, torcia, altoparlante, microfono e jack audio.

Smart glass Moveri: i vantaggi reali per le aziende

Tra gli esempi esistenti d’uso degli smart glass Moverio per il supporto remoto, l’assistenza durante lo svolgimento delle attività lavorative e la formazione vi sono applicazioni in ambito farmaceutico (Marchesini), per la produzione di gomma, per il settore Food & Beverage (Lavazza) e per il packaging.