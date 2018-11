Surface Go for Business: completa indipendenza da reti Wi-Fi

L’ultimo dispositivo annunciato da Microsoft per i Firstline Workers e disponibile in pre ordine è dotato di connettività LTE Advanced

In seguito alla positiva accoglienza di Surface Go, il nuovo 2 in 1 di casa Microsoft, che combina le performance di un laptop con la portabilità di un tablet, la casa di Redmond ha deciso di espandere la famiglia.

È stato, dunque, annunciato il nuovo Surface Go for Business con LTE Advanced disponibile per il pre-ordine in alcuni mercati selezionati, tra cui l’Italia per quanto riguarda la versione business, che avrà un prezzo consigliato al pubblico di 749 euro per i consumatori e 799 euro per i clienti aziendali.

Studiato appositamente per i Firstline Workers, ossia per una categoria di lavoratori che include due miliardi di persone in tutto il mondo impiegati nei settori produzione, rivendita, sanità, pubblica amministrazione e molti altri, l’ultimo nato permette di comunicare più facilmente, gestire la vita lavorativa, migliorare le competenze tramite training e condividere idee e conoscenze.

In tal senso, Surface Go for Business con LTE Advanced offre alle aziende un perfetto equilibrio tra performance, portabilità e connettività, tre requisiti necessari per il Modern Workplace.

Grazie alla connettività LTE Advanced, il nuovo modello for Business garantisce una completa indipendenza da reti Wi-Fi, ideale per inserire dati all’interno di sistemi cloud in tempo reale, senza più ricorrere all’utilizzo di connessioni tethering a velocità ridotta.

I device Surface Go con LTE Advanced consentono, quindi, di migliorare la gestione delle attività, garantendo al contempo una maggiore sicurezza per le aziende grazie all’eliminazione della dipendenza dal Wi-Fi per i Firstline Workers, riducendo i rischi derivanti dalla connessione a reti non protette.