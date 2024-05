Sustainability Partner Recognition Program: Zebra premia la sostenibilità

La sostenibilità è un valore portate per la strategia aziendale. Il successo di un’organizzazione dipende, molto spesso da essa.

Zebra Technologies Corporation, fornitore leader di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, beni e persone, ha annunciato il lancio del suo Sustainability Partner Recognition Program per premiare i partner di canale che implementano le soluzioni di Zebra per raggiungere risultati sostenibili. Il nuovo programma è aperto a tutti i partner hardware PartnerConnect e ISV di Zebra a livello globale.

“Il nostro Sustainability Partner Recognition Program è fondamentale perché i clienti finali ci chiedono sempre più spesso di aiutarli a valorizzare al meglio le soluzioni digitali e di automazione per guidare risultati sostenibili“, ha dichiarato Bill Cate, Vice President, Marketing, Portfolio and Ecosystems di Zebra Technologies. “I clienti devono sentirsi sicuri di poter trovare e collaborare facilmente con partner credibili che li supportino nel raggiungimento di questi risultati“.

È Too Good To Go il Partner più sostenibile

Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale promotrice del più grande mercato al mondo per le eccedenze alimentari, è la prima a ottenere il riconoscimento di Partner Sostenibile di Zebra. La piattaforma Too Good To Go, ovvero la soluzione end-to-end che permette di gestire le eccedenze alimentari, consente ai retailer alimentari di guadagnare dalle eccedenze di cibo, oltre a ridurre gli sprechi alimentari. Grazie all’integrazione con il Marketplace di Too Good To Go, che conta 90 milioni di utenti registrati in 17 Paesi tra Europa e Nord America, la piattaforma tiene traccia delle eccedenze alimentari facilitandone la ridistribuzione.

“Dal suo lancio nel 2015, Too Good To Go ha contribuito a evitare che oltre 300 milioni di pasti andassero sprecati. Nel 2023, abbiamo aggiunto 21 milioni di nuovi utenti registrati e 72.000 nuovi negozi attivi sostenendo la crescita della nostra community globale, oltre ad aumentare il nostro impatto positivo e a salvare più di 100 milioni di pasti dallo spreco in un solo anno“, ha dichiarato Simon Leesley, Chief Operating Officer di Too Good To Go. “Con il riconoscimento e il supporto di Zebra, lavoreremo insieme per accrescere il nostro impatto positivo su ampia scala, permettendo ai retailer alimentari di fare la differenza sia per quanto riguarda i loro guadagni sia nella lotta contro il cambiamento climatico“.

Altri esempi di soluzioni aziendali a favore della sostenibilità sono un sistema di gestione degli alimenti a scaffale che controlla le date di scadenza e adegua i prezzi per i clienti, soluzioni di localizzazione e monitoraggio che scelgono i percorsi più efficienti per i veicoli e robot mobili autonomi in grado di automatizzare e ottimizzare le attività di riciclo nei magazzini.

Sustainability Partner Recognition Program: chi può partecipare?

Per essere idonei a partecipare al Sustainability Partner Recognition Program, i partner devono dimostrare di aver implementato almeno tre nuove soluzioni di sostenibilità, oltre ad impegnarsi nell’aiutare i clienti a migliorare le loro prestazioni di sostenibilità su base continuativa e a sostenere il loro adeguamento alle best practice.

I partner idonei ricevono un esclusivo logo di riconoscimento della sostenibilità che possono utilizzare nelle loro attività di marketing, comunicazione e proposte RFP e un identificativo dedicato nella piattaforma Partner Locator di Zebra. Zebra fornirà loro anche risorse di marketing congiunto, fondi discrezionali di sviluppo marketing e formazione sulle iniziative aziendali e di prodotto.