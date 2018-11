L’intelligenza artificiale di Motorola per la sicurezza

Tutta la sua proposta a PMRExpo 2018

A PMRExpo 2018 (Colonia, Germania, 27-29 novembre, stand D12), Motorola Solutions presenterà le soluzioni mission-critical che aiutano gli utenti ad affrontare le sfide odierne con soluzioni tecnologiche digitalizzate basate sull’intelligenza artificiale per la pubblica sicurezza.

Video Analytics in tempo reale e intelligenza artificiale (AI)

La sicurezza proattiva e infine preventiva richiede tecnologie avanzate di videosorveglianza e analytics per aiutare le organizzazioni per la sicurezza pubblica ad accelerare le indagini. In occasione di PMRExpo 2018 Motorola Solutions presenterà la sua soluzione di video analytics e di gestione della rete video di ultima generazione basata su Avigilon Appearance Search Technology e sulla Unusual Motion Detection Technology. Appearance Search Technology è un sofisticato motore di ricerca di deep learning AI per video che consente di individuare rapidamente una persona o un veicolo di interesse in un’intera area analizzando con facilità ore di video. Inoltre, gli operatori possono avviare la ricerca di una specifica persona selezionando determinate caratteristiche fisiche, incluso il colore degli indumenti e il genere. La tecnologia Appearance Search di Avigilon recepisce anche le caratteristiche del volto di una persona, consentendo alla tecnologia di cercare la stessa persona nel tempo, anche quando fattori come l’abbigliamento cambiano.

La tecnologia Unusual Motion Detection è una tecnologia di AI avanzata che conferisce un nuovo livello di automazione alla sorveglianza, rivelando eventi che altrimenti non verrebbero individuati. Senza necessità di applicare regole o impostazioni predefinite, la tecnologia è in grado di apprendere in via continuativa il normale svolgersi di un’attività in una scena e quindi di rilevare e segnalare movimenti insoliti. In occasione di PMRExpo, Motorola Solutions mostrerà come questa tecnologia all’avanguardia è integrata nel suo software CommandCentral per fornire al personale in prima linea intelligence basata sull’intelligenza artificiale, estrapolando informazioni approfondite da voce, video e dati integrati.

Trasformazione digitale delle forze dell’ordine

Le violenze contro i primi soccorritori e la complessità del crimine è in aumento. Per semplificare la raccolta delle prove e aumentare la sicurezza durante il servizio, le soluzioni video indossabili di Motorola Solutions forniscono alle squadre in prima linea un’interfaccia utente intuitiva che combina comunicazioni voce, video, registrazioni vocali e acquisizione di immagini statiche. La suite di app per la pubblica sicurezza offre Capture Mobile Camera, l’app che consente agli utenti di acquisire immagini. Le immagini possono essere caricate in sicurezza nella soluzione CommandCentral Vault di Motorola Solutions per la gestione delle prove digitali (archiviazione e uso successivo). I metadati come l’ora, la data e la posizione vengono automaticamente applicati al file acquisito.

In occasione di PMRExpo, Motorola Solutions presenterà anche il suo dispositivo LTE LEX L11 Mission-Critical che consente ai primi soccorritori di accedere ad app sicure – su reti a banda larga – per una maggiore consapevolezza situazionale. Il dispositivo LTE di Motorola Solutions offre inoltre una vasta gamma di funzioni innovative, tra cui un design robusto e di facile utilizzo, le migliori prestazioni e qualità audio della categoria e un’avanzata piattaforma mobile end-to-end sicura. A Colonia, Motorola Solutions presenterà anche la sua nuova radio TETRA ST7500 Compact. Il dispositivo LMR combina caratteristiche come la compattezza e la robustezza ad uno schermo di dimensioni ridotte che può essere utilizzato in condizioni di luce intensa, una tastiera di facile utilizzo che può essere gestita anche indossando i guanti, una interfaccia utente semplice e un audio alto e chiaro per fornire agli agenti di polizia e ai soccorritori comunicazioni mission-critical affidabili. Questo strumento per le comunicazioni, flessibile e all’avanguardia, è facile da utilizzare e consente anche agli utenti commerciali come gli impiegati dei trasporti pubblici e di molti altri settori di concentrarsi sul proprio lavoro e non sulla propria radio.

Integrazione reti a larga banda LMR e LTE

Esperti di settore come gli analisti di IHS Markit rilevano ad una continua e consistente domanda di soluzioni LMR basate sulle tecnologie TETRA e DMR da parte della pubblica sicurezza e delle organizzazioni commerciali, in particolare nella regione EMEA. All’interno del mercato LMR, il numero di implementazioni TETRA è aumentato del 16% a livello globale nel 2017. TETRA ha anche dimostrato di essere la scelta tecnologica per la pubblica sicurezza. DMR rappresenta una tecnologia digitale ottimizzata in termini di costi, che prevale nei settori commerciali dei paesi sviluppati con reti nazionali, e nelle forze dell’ordine e organizzazioni per la sicurezza nei paesi in via di sviluppo in cui non esistono reti nazionali. Motorola Solutions, in qualità di leader tecnologico nel campo delle innovazioni TETRA e DMR con una forte tradizione nella ricerca, nello sviluppo e realizzazioni a livello globale, presenterà non solo i nuovi dispositivi radio TETRA e DMR, ma anche la tecnologia di rete LMR.

I più lungimiranti provider di reti per la pubblica sicurezza stanno pianificando di prolungare la coesistenza di TETRA con le reti mobili a banda larga basate su standard 3GPP. Mentre la tecnologia TETRA rimane la migliore per i servizi voce mission-critical, le tecnologie a banda larga mobile come quella LTE, promettono di fornire applicazioni trasformative all’avanguardia che miglioreranno la sicurezza del personale in prima linea e la consapevolezza situazionale e aumenteranno la produttività. In occasione di PMRExpo 2018, Motorola Solutions dimostrerà in che modo gli utenti possono trarre vantaggio dall’integrazione delle reti a banda larga TETRA e LTE.