LG al CES di Las Vegas con il nuovo videoproiettore Laser 4k Ultra HD con tecnologia a “tiro corto”

Il design compatto si coniuga con la qualità della proiezione

LG Electronics (LG) presenta al CES di Las Vegas la seconda generazione dei suoi videoproiettori Laser 4K Ultra HD (il modello HU85L) con tecnologia a tiro corto (“Ultra Short Throw”, UST).

Grazie alla tecnologia UST, il videoproiettore Laser 4K Ultra HD di LG può essere posizionato a poco più di 5 centimetri da una parete per proiettare un’immagine diagonale da 90 pollici. Se posizionato ad una distanza di 17 centimetri, il videoproiettore è in grado di riprodurre un’immagine da 120 pollici. Facile ed efficiente da usare, questo dispositivo dal design compatto offre un’esperienza di visione che lascia senza parole, con un approccio davvero cinematografico.

Con una risoluzione UHD in 4K e una luminosità pari a 2.500 ANSI lumen, il videoproiettore Laser 4K Ultra HD di LG è in grado di riprodurre immagini brillanti e nitide, oltre a garantire un magnifico livello di nero, migliorando così il senso di immersione dello spettatore. Il modello HU85L può riprodurre sfumature molto accurate, grazie all’ampia gamma di colori, una caratteristica che fa crescere ulteriormente il senso di realismo delle immagini proiettate. Il nuovo videoproiettore di LG dispone anche di numerose opzioni per la riproduzione dei contenuti: permette, infatti, di vedere film e serie TV in streaming dalle migliori piattaforme online, mentre gli ingressi USB, Ethernet e HDMI forniscono maggiori opzioni per quanto riguarda la connettività.

Estremamente compatto, il nuovo videoproiettore di LG può essere facilmente spostato e può adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente, così da permettere alle persone di dedicarsi subito alla visione, senza alcuna perdita di tempo. Il videoproiettore Laser 4K Ultra HD di LG è più piccolo degli altri proiettori 4K noti al pubblico e il suo design minimal non distrarrà o interferirà con l’esperienza di visione: queste caratteristiche fanno del modello HU85L un oggetto accattivante per qualsiasi tipo di ambiente. Questo videoproiettore all’avanguardia offre una visione ancora più precisa grazie alla funzione di correzione Keystone, che elimina la distorsione delle immagini che spesso caratterizza gli altri proiettori UST.