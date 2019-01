Toshiba: nuovi HDD Enterprise Capacity da 16TB della serie MG08

Gli hard disk da 16 TB, grazie alla loro capacità, la più ampia nel settore, offrono un nuovo livello di densità di memorizzazione e una migliore efficienza energetica

Sono stati lanciati da Toshiba i nuovi HDD Enterprise Capacity della serie MG08, hard disk da 16TB che offrono il 33% di spazio di archiviazione in più rispetto alle unità da 12TB, (ampiamente utilizzate oggi) e il 14% di capacità in più rispetto ai precedenti modelli da 14TB. Gli HDD MG08 da 16TB sono compatibili con la più ampia gamma di applicazioni e di sistemi operativi e inoltre si adattano a workload misti di lettura e scrittura random e sequenziale sia in ambienti cloud e sia in data center tradizionali.

La serie MG08 rappresenta la seconda generazione degli HDD ad elio (helium-sealed) di Toshiba e l’ottava della famiglia HDD Enterprise Capacity. Con la serie MG08 da 16TB “Toshiba ha raggiunto il primato nei sistemi di archiviazione ad ampia capacità di memorizzazione e maggiore efficienza energetica grazie al design a elio a 9 piatti. Questa innovativa tecnologia è stata introdotta già lo scorso anno nei modelli da 14TB e si basa su un avanzato processo di saldatura a laser che garantisce una perfetta sigillatura dell’elio all’interno della scocca” ha commentato Larry Martinez-Palomo, General Manager, Business Unit HDD, di Toshiba Electronics Europe.

La serie MG08 da 16TB offre una velocità di rotazione di 7.200 rpm, un workload rating fino a 550TB all’anno, un MTTF (Mean Time To Failure) di 2,5 milioni di ore, una cache buffer di 512MiB, la possibilità di scelta tra le interfacce SATA e SAS, il tutto in un form-factor di 3,5 pollici standard di settore.

I sample da 16TB della serie MG08 saranno disponibili dal primo trimestre del 2019.