Telefoni IP: D385 è il nuovo top di gamma della serie D3xx di Snom

Il modello coniuga design e caratteristiche all’avanguardia

Il D385 è il nuovo telefono di punta della serie D3xx di Snom, specialista berlinese della telefonia IP: un terminale IP premium da tavolo che dispone di un display a colori di 4,3 pollici ad alta risoluzione inclinabile e che consente di visualizzare immagini e informazioni predefinite come il logo aziendale e l’utente che utilizza il terminale in quel momento. Il D385 integra anche uno schermo paperless che mostra diverse opzioni e lo status dei dodici tasti funzione configurabili attraverso indicatori bicolore.

Design e efficienza

Concepito per uffici direzionali, il D385 presenta tutte le caratteristiche avanzate di un telefono IP aziendale, combinandole ad un design moderno. Dotato di una tastiera di stile europeo leggermente inclinata, permette di comporre qualsiasi numero in modo semplice e rapido. Inoltre, il terminale dispone di un pulsante di navigazione quadridirezionale di ultima generazione e piacevole al tatto per un utilizzo efficace del menu.

Dodici sono i tasti funzione fisici con etichettatura automatica utilizzabili in 4 diverse modalità (quindi in totale 48), che offrono rapido accesso a funzioni di uso comune tra cui la selezione di un contatto specifico, la composizione rapida e la ricomposizione di un recapito telefonico, l’inoltro di chiamata e lo stato di presenza dell’utente (ad esempio “non disturbare”). Il telefono IP D385 è espandibile con il modulo di estensione D3 tramite porta USB, che non solo aggiunge al terminale ulteriori 18 tasti LED configurabili e un ulteriore display ad alta risoluzione retroilluminato ma contribuisce anche al design del nuovo modello top di Snom grazie al profilo inclinato.

Versatilità

Numerose le caratteristiche che fanno del D385 un prodotto particolarmente versatile: lo switch Gigabit a due porte (IEEE 802.3) permette la connessione contemporanea di più dispositivi e la porta USB ad alta velocità consente l’utilizzo di un adattatore Wi-Fi per una maggiore flessibilità di collocazione del dispositivo. Inoltre, tramite presa USB, l’utente può avvalersi di adattatori DECT come lo Snom A230, combinati ad auricolari DECT, come lo Snom A170. Grazie al Bluetooth integrato anche collegare cuffie wireless di terzi risulta molto semplice.

Il processore di segnale digitale (DPS) assicura una qualità audio cristallina in altissima definizione (HD wideband), anche in modalità vivavoce.

Oltre a fruire dello standard di alimentazione elettrica tramite ethernet (PoE ISEE 802.3af, Class 3), che riduce il numero di cavi utilizzati semplificando l’installazione, il nuovo terminale di Snom è conforme ai più moderni standard di sicurezza come TLS & SRTP, Dual Stack IPv4/IPv6 e supporta la connessione tramite VPN.

Lo Snom D385 è disponibile in Europa a partire da subito al prezzo di listino raccomandato di € 270 IVA esclusa.