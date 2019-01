Gli access point Ruckus Networks sono i primi nel settore a ricevere la Certificazione Wi-Fi CERTIFIED Vantage Release 2

Le funzionalità Wi-Fi Agile Multiband e Wi-Fi Optimized Connectivity offrono prestazioni ottimizzate per installazioni ad alta densità all’interno di aeroporti, stadi, uffici, sedi aziendali e centri commerciali

Gli access point per esterni serie T811-CM e E510 di Ruckus Networks hanno ricevuto la designazione Wi-Fi CERTIFIED Vantage Release 2, la prima di questo tipo da parte di Wi-Fi Alliance. La certificazione sottolinea uno dei principali vantaggi dei prodotti Ruckus, ovvero la capacità di fornire connettività Wi-Fi ad alte prestazioni in ambienti sia interni che esterni ad alta densità.

La Wi-Fi CERTIFIED Vantage Release 2 viene assegnata ai prodotti in grado di fornire connettività Wi-Fi all’interno di aeroporti, stadi, uffici, sedi aziendali, centri commerciali e reti residenziali gestite da service provider. Le reti sono in grado di supportare nuovi utenti senza che questo impatti su quelli già collegati, in modo tale da garantire a tutti la migliore esperienza di connettività.

Wi-Fi CERTIFIED Vantage Release 2 prende in considerazione quattro componenti: Wi-Fi CERTIFIED ac, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, Wi-Fi Agile Multiband and Wi-Fi Optimized Connectivity. I clienti dei carrier hanno bisogno di Wi-Fi Agile Multiband e Wi-Fi Optimized Connectivity, perché questo gli permette di trasferire gli utenti alla rete Wi-Fi per liberare lo spettro cellulare, in modo tale da aumentare la capacità della rete e quindi fornire migliore qualità del servizio ed esperienza utente.

Ruckus collabora da tempo con Wi-Fi Alliance per Wi-Fi Optimized Connectivity e Wi-Fi Agile Multiband. L’azienda è stata coinvolta nella stesura delle specifiche e nei primi test ed eventi di conformità, e ha contribuito alla finalizzazione e al rilascio dello standard (e dei relativi protocolli).