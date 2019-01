La Collaboration di Ricoh a ISE 2019

Ricoh sarà presente a ISE 2019, la più grande fiera dedicata ai sistemi audio-video che si svolgerà ad Amsterdam dal 5 all’8 febbraio. Sotto i riflettori allo stand Ricoh le più recenti innovazioni in grado di trasformare il modo di collaborare

In occasione dell’evento fieristico ISE 2019, Ricoh (Padiglione 11, Stand A110) presenterà un’ampia gamma di soluzioni che aprono nuove frontiere nell’ambito della Collaboration.

L’appuntamento è ad Amsterdam dal 5 all’8 febbraio presso l’Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre. Il focus sarà in particolare sul “workplace as a service” di Ricoh che include soluzioni e servizi per realizzare sale riunioni, strumenti di collaborazione, sistemi di digital signage e tool per la gestione degli spazi di lavoro.

Inoltre, i visitatori potranno toccare con mano i vantaggi dell’innovativo Smart Meeting Assistant che trasforma ogni riunione in un’esperienza multimediale. Ricoh mostrerà in che modo l’offerta Communication Services possa rendere più efficace il modo di comunicare e di collaborare consentendo alle aziende di cogliere tutte le opportunità del Digital Workplace.

Oscar Mellegers, Head of Marketing EMEA, Communication Services, Ricoh Europe, commenta: “Ci troviamo nel pieno della cosiddetta Digital Age e per le aziende è sempre più importante realizzare ambienti di lavoro che migliorino la flessibilità, la collaborazione e la produttività. Da una ricerca Ricoh è emerso come l’86% dei business leader sta lavorando per aumentare l’agilità della propria azienda. A ISE 2019 mostreremo in che modo il Digital Workplace possa fare la differenza per la competitività e la crescita delle imprese”.

Ogni giorno allo stand Ricoh verrà messa in palio una fotocamera a 360° Ricoh Theta V. Clicca qui per registrarti gratuitamente a ISE 2019.