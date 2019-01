Portégé X30T-E: la nuova serie di notebook business 2-in-1 di Toshiba arriva in Italia

E’ disponibile anche nel nostro Paese la gamma studiata per garantire un’esperienza lavorativa fluida, ovunque si sia

Arriva in Italia la serie di notebook business 2-in-1 Toshiba Portégé X30T-E, progettata per garantire un’esperienza lavorativa fluida, sia in ufficio sia in viaggio. La serie è disponibile in cinque diverse configurazioni: Portégé X30T-E-176, Portégé X30T-E-13M, Portégé X30T-E-115, Portégé X30T-E-17H e Portégé X30T-E-113.

I nuovi Portégé X30T-E sono dotati di chassis in magnesio con struttura a nido d’ape, che garantisce una maggiore resistenza. Il particolare form-factor 2-in-1 permette di coniugare la sicurezza e le prestazioni di un notebook business con layout “full-size” delle porte e keyboard dock in bundle alla versatilità di un tablet. Peso estremamente ridotto per i nuovi notebook Toshiba: 1.399 grammi con tastiera dock o 1.189 grammi con la tastiera da viaggio opzionale, mentre chi preferisce una soluzione ultraleggera può utilizzare esclusivamente il tablet, 799 grammi.

Grazie a processori Intel Core i5 e i7 di ottava generazione, RAM LPDDR3 e storage SSD ultraveloce da 256GB e 512GB, la nuova gamma business di Toshiba offre una potenza senza precedenti per garantire elevati livelli di produttività in ogni situazione. La durata della batteria raggiunge le 15,30 ore e con solo trenta minuti di ricarica sono assicurate fino a quattro ore di autonomia.

Dotati di display touch Full HD LED antiriflesso Corning Glass da 13,3”, i nuovi Portégé X30T-E garantiscono un’elevata qualità di visualizzazione dei contenuti così come massima robustezza e resistenza agli urti. In modalità tablet, è possibile utilizzare anche la Universal Stylus Pen di Toshiba con tecnologia Wacom AES Pen 2.0 per prendere appunti durante le riunioni, scrivere o anche disegnare liberamente a mano.

I nuovi X30T-E offrono avanzate funzionalità di connettività – tra cui due USB 3.0, una LAN Gigabit, RGB, HDMI e di una porta USB Type-C per la ricarica sulla tastiera dock – che consentono di lavorare in modalità mobile in tutta tranquillità. La connessione LTE opzionale, ad esempio, consente ai dipendenti di collegarsi a Internet mentre sono in viaggio.

In primo piano anche la sicurezza, grazie all’autenticazione biometrica multi-fattore e al BIOS proprietario, che evitano accessi indesiderati di terze parti e un’adeguata protezione delle informazioni aziendali sensibili in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Tutti i notebook della gamma Portégé X30T-E integrano il lettore fingerprint sul retro e su alcuni modelli selezionati è disponibile l’autenticazione facciale opzionale tramite la webcam frontale da 5MP. Inoltre, tutti i notebook Toshiba vengono sottoposti ai rigorosi test militari MIL STD 810G, H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test) e ai controlli del TÜV Rheinland Institute, simulando tre anni di utilizzo, per certificarne la robustezza.