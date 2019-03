Computer Gross amplia il raggio di azione di Palo Alto Networks in Italia

Annunciato un nuovo accordo con il VAD toscano per rafforzare la comune strategia sul canale ICT

Per rispondere in modo adeguato all’aumentare costante delle soluzioni virtualizzate e all’uso crescente del cloud, che rendono la gestione della sicurezza informatica sempre più complessa e critica, Computer Gross ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione con Palo Alto Networks.

L’intento dichiarato è rafforzare la comune strategia sul canale ICT rispondendo, al contempo, alle esigenze delle che si trovano ad affrontare avversari in grado di lanciare attacchi estremamente automatizzati e capaci di colpire in qualsiasi momento.

Per rispondere puntualmente a queste minacce, Palo Alto Networks ha combinato le ultime scoperte in materia di sicurezza, automazione e analisi, che garantiscono una sicurezza informatica estremamente efficace su endpoint, applicazioni, reti e cloud.

A sua volta, Computer Gross sarà in grado di rafforzare il raggio di azione del vendor in Italia, soprattutto con quei partner allineati a una comune mission volta a proteggere le organizzazioni dai sempre più pericolosi attacchi informatici.

Come riferito in una nota ufficiale da Gianluca Guasti, Value Business e Marketing Director, Computer Gross: «Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Palo Alto Networks, player leader in un mercato in rapida crescita come quello della security. Il nostro impegno sarà quello di trasferire sul canale le competenze avanzate che sono da sempre alla base della nostra strategia e accompagnare i nostri partner attraverso un percorso di successo con le soluzioni altamente innovative e competitive di Palo Alto Networks».