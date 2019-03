La Collaboration a ISE 2019: il bilancio di Ricoh

A ISE 2019 oltre 80.000 professionisti del settore audio/video si sono confrontati sul futuro degli ambienti di lavoro. Per Ricoh la fiera è stata l’occasione per presentare il concetto di “workplace as a service”

Ricoh ha partecipato per la quarta volta a ISE, la più grande fiera a livello globale dedicata al settore audio/video che si è svolta ad Amsterdam dal 5 all’8 febbraio. Oltre 80.000 professionisti da tutto il mondo si sono riuniti per confrontarsi sull’innovazione degli ambienti di lavoro, assistendo a demo e incontrando i principali vendor del mercato.

Durante la fiera Ricoh ha presentato la propria offerta nell’ambito dei Communication Services, mostrando in che modo, grazie alle proprie competenze di system integrator, sia in grado di realizzare progetti che includono anche tecnologie e sistemi di terze parti.

Il focus è stato in particolare sul “workplace as a service” di Ricoh che include soluzioni e servizi per realizzare sale riunioni, strumenti di collaborazione, sistemi di digital signage e tool per la gestione degli spazi di lavoro. Inoltre, i visitatori hanno potuto toccare con mano i vantaggi dell’innovativo Smart Meeting Assistant che trasforma ogni riunione in un’esperienza multimediale.

David Mills, CEO di Ricoh Europe, commenta così la presenza di Ricoh: “ISE è stata l’occasione per presentare la nostra offerta, ma anche per condividere la nostra vision sul futuro. La fiera ci ha permesso di rivolgerci ad una platea internazionale e di confrontarci con analisti, operatori di mercato e professionisti mostrando loro in che modo il Digital Workplace di Ricoh possa fare la differenza per la competitività e la crescita delle imprese”.